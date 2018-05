Le Carrefour des adultes et des aînés francophones (CAAF), un des nombreux programmes du Centre communautaire régional de London (CCRL), a vu la gamme de ses activités se diversifier rapidement depuis sa création. Pickleball, pétanque, artisanat, jeux de cartes, etc., sans compter les activités qui existaient déjà du temps du Cercle des copains tel Ciné-franco : voilà un aperçu de ce qui attend ceux qui se joignent à ce groupe dynamique.

Depuis bientôt deux mois, une nouvelle activité attire une dizaine de participants chaque mercredi de 18 h à 20 h 30 : des ateliers de courtepointe. Dans un local du Centre Desloges, 12 machines à coudre et tout le matériel de couture nécessaire, obtenus grâce à un financement de Patrimoine canadien via le CCRL, sont mis à la disposition des apprentis-couturiers. Ceux-ci y apprennent l’art de la courtepointe avec Houda Machta-Deyelle, détentrice d’un diplôme en couture d’ICS Canada. Son expertise ne s’arrête pas à ses études : « J’ai participé à plusieurs guildes d’artisanat, raconte Mme Machta-Deyelle. J’ai fait du bénévolat avec eux et j’ai appris ».

Mais l’expertise n’est pas tout ce qui compte : « C’est quelque chose que j’aime et que je redécouvre tout le temps, poursuit l’animatrice des ateliers. C’est une technique qui demande beaucoup de précision et de passion ».

Passion. Voilà le mot-clé. Règle générale, ceux qui s’adonnent aux arts textiles n’ambitionnent pas de travailler dans ce domaine mais y voient plutôt un passe-temps, une manière de relaxer tout en exerçant leur créativité. Les amateurs de courtepointe, qui consiste en la confection de couvertures doublées (ou de pièces plus petites empruntant les mêmes techniques) aux ornements sophistiqués, exercent leur art pour le plaisir et, à l’occasion, pour venir en aide à autrui.

Les ateliers du CAAF poursuivent justement ces deux objectifs. La variable caritative s’y matérialise dans la fabrication de couvertures de taille moyenne servant à garder les jambes au chaud et qui seront distribuées dans les résidences pour personnes âgées. Il ne s’agit pas du seul projet en cours car des napperons et des « poignées » (carrés de tissu isolant servant à saisir des plats chauds) sont également fabriqués par les participants aux ateliers et seront vendus, entre autres lors de la Franco-fête, afin de recueillir des fonds pour la petite caisse du CAAF.

Ces rencontres hebdomadaires consacrées à la courtepointe n’en resteront pas éternellement au stade d’ateliers, l’objectif à long terme étant de faire en sorte que le groupe rejoigne les rangs des guildes d’artisanat. Cela nécessitera une incorporation officielle que les organisateurs ne prévoient pas demander avant deux ans, le temps qu’un noyau dur de participants soit établi et que les activités s’inscrivent indéniablement dans la durée. Comme les autres guildes, les courtepointiers du CAAF commanditeront une oeuvre de bienfaisance et seront membres d’un réseau d’associations similaires.

Pour plus d’information sur les ateliers de courtepointe et les projets qui les accompagnent, il suffit de contacter Julie Chalykoff, membre du conseil d’administration du CCRL, au 519 670-7713.