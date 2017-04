Des élèves de l’École secondaire catholique Notre-Dame et de l’École élémentaire catholique Sainte-Marguerite-Bourgeoys, deux établissements partageant le même bâtiment à Woodstock, donnaient récemment une série de représentations de l’adaptation théâtrale du film d’animation La Petite Sirène. Ce sont des centaines de spectateurs qui ont assisté à ce spectacle mettant en scène 37 comédiens assistés d’une quinzaine d’élèves responsables des divers aspects techniques.

Une dizaine d’adultes encadraient le projet dont Brian Belleth, un directeur artistique professionnel qui a agi comme mentor auprès des participants, les élèves comme les enseignants. La pièce avait été choisie par les adultes qui constituaient également l’équipe de production. Quant aux élèves de la 4e à la 12e année qui s’étaient joint à l’aventure, ils se préparaient depuis octobre dernier et les comédiens ont commencé à répéter en novembre. Ce passe-temps semble gagner en popularité car en trois ans, soit depuis que la communauté scolaire a entrepris de monter des comédies musicales annuelles, le nombre de participants a doublé.

Ce sont quatre représentations que ces jeunes ont donné en une semaine, les 4, 6, 7 et 8 avril. Après avoir joué devant leurs pairs de Notre-Dame et Sainte-Marguerite-Bourgeoys, ils ont diverti la communauté dont les élèves des écoles St. Michaels et Roch Carrier qui offrent toutes deux des programmes d’apprentissage du français.

Qui dit « comédie musicale » dit non seulement jeu théâtral mais aussi chants et chorégraphies. La Petite Sirène comprenait tout cela et les jeunes s’en sont donné à cœur joie. Les costumes valaient aussi le coup d’œil, reproduisant avec imagination les créatures de la mer. Le scénario suivait de près le film dont la postérité est manifestement loin d’être épuisée. Les personnages principaux étaient interprétés par Zoée Martin (Ariel), Benny van Klaveren (Éric), Délice Murayi (Roi Triton), Brooklyn Kaiser (Ursula), Dominique Pasma (Sébastien), Olivia Durand (Polochon) et Carlea Finkenzeller (Grimsby).

Selon Céline Beaudoin, animatrice culturelle à Notre-Dame et productrice du spectacle, il est possible que l’œuvre qui sera montée au cours de la prochaine année scolaire soit une pièce de théâtre plutôt qu’une comédie musicale, ce qui pourrait inciter davantage d’élèves du secondaire à participer. Quoi qu’il en soit, avec l’expérience acquise au fil des années, nul doute que tous donneront leur 100 % dans ce nouveau projet.

Photo : les costumes étaient resplendissants.