Après un succès retentissant à Windsor il y a quelques semaines, le spectacle L’écho d’un peuple s’amène à London. C’est à l’École secondaire Gabriel-Dumont, les 16 et 17 novembre que des comédiens de Casselman rencontreront ceux du Centre-Sud-Ouest, de la région, de Pain Court jusqu’à Woodstock, et de Sarnia jusqu’à London. Ensemble, ils feront revivre au public l’histoire de la francophonie et du Sud-Ouest ontarien.

Cette production grandiose fait revivre l’histoire franco-ontarienne et celle de la grande région « Des Rapides à la Tranche », c’est-à-dire de Sarnia à la rivière Thames (surnommée la Tranche avant l’arrivée des Loyalistes), tout en soulignant plus de 400 ans de présence française en Ontario!

Avec une vingtaine de tableaux recréant de grandes scènes de villages, la production célébrera entre autres le passage de l’explorateur de La Salle sur le navire Le Griffon qui donnera le nom au lac Sainte-Claire et aux Rapides (Sarnia), la mission des jésuites Jean de Brébeuf et Joseph Chaumonot chez les Attawandarons (aussi dits Chonnontons) dans la région de London, la colonie du Détroit fondée en 1701 par des Français, la première école de tout l’Ontario fondée à l’Assomption par les demoiselles Adhémar et Papineau et l’inspirant esprit de résistance et d’enracinement des francophones de cette région.

Ce spectacle émouvant mettra également en scène le courage des chefs Pontiac et Tecumseh, le fameux chemin de fer clandestin qui a amené de courageuses personnes noires à retrouver leur liberté à Chatam, la générosité de pionniers tel Monseigneur Bruyère à l’époque de la résistance des Métis dont Gabriel Dumont, la croissance des villes telles Woodstock et Waterloo ainsi qu’une foule d’anecdotes plus modernes.

Des représentations sont prévues pour les écoles pendant deux jours ainsi qu’une pour le grand public le mercredi soir 16 novembre. On peut réserver ses billets au coût de 20 $ au Centre communautaire régional de London au 519 673-1977.