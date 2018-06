Pour la garderie La Ribambelle, l’année 2017-2018 aura été marquée au sceau des célébrations de son 30e anniversaire. Fondé en 1987, ce pilier de la francophonie dans la région de London-Sarnia a connu, au fil du temps, une expansion qui vaut la peine d’être soulignée et qui va de pair avec le maintien constant d’une qualité de service qui a fait sa réputation.

C’est dans un hôtel de Sarnia que parents, enfants, employées et partenaires ont été invités le dimanche 10 juin pour une fête conviviale. Un événement semblable avait été organisé en décembre dernier au London Convention Centre : c’est dire l’ampleur qu’a aujourd’hui La Ribambelle. À Sarnia, une centaine de participants, du plus petit au plus grand, ont festoyé à l’occasion d’un brunch.

L’activité se déroulait en fait en trois temps, le repas constituant un intermède au cours d’une longue récréation. En effet, pour une garderie, il allait de soi que la fête soit centrée autour des enfants. La salle où elle se déroulait était donc divisée en deux, avec d’un côté les tables à dîner et de l’autre une aire de jeux où les enfants s’amusaient sous l’oeil de leurs parents et des employées de La Ribambelle.

Pendant que les chaussures s’accumulaient à l’entrée d’une structure gonflable, certains enfants préféraient se faire maquiller alors que d’autres profitaient des divers jeux mis à leur disposition. Une station de décoration de biscuits s’est aussi avérée très populaire. Il y avait beaucoup d’animation sur les lieux et les petits, tout comme leurs parents, n’ont pas eu le temps de s’ennuyer.

Pendant le dîner, Nicole Blanchette, directrice générale de La Ribambelle, s’est brièvement adressée à l’assistance pour souligner que c’est grâce aux parents, employés et bénévoles que la garderie a pu se développer, d’abord à London, puis, depuis 12 ans, à Sarnia. Mme Blanchette a conclu son intervention en remerciant la communauté de la confiance qu’elle met dans La Ribambelle en lui confiant ses enfants.

La garderie avait déjà célébré avec éclat son 25e anniversaire et, depuis ce jalon symbolique, a poussé encore plus loin son développement. Ainsi, au cours des cinq dernières années, un nouveau centre a été inauguré à l’école La Pommeraie tandis que celui sur Ridgewood, le premier à avoir ouvert ses portes, a été rénové de fond en comble. La Ribambelle a également obtenu la gestion du programme provincial « ON y va » à l’Académie de la Tamise et a entrepris de réaménager les cours de ses centres en faisant une plus grande place au bois parmi les matériaux utilisés.

À London et à Sarnia, c’est dès le berceau que l’on peut vivre en français, et ce grâce à La Ribambelle. Et après plus de 30 ans de service, ils sont désormais des centaines à pouvoir en témoigner pour y avoir joué et appris.

PHOTO : Parents et enfants étaient invités à fêter le 30e anniversaire de la garderie.