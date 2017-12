À Sarnia, à l’occasion des grandes festivités telles que Pâques, la Saint-Jean-Baptiste et l’Halloween, la garderie La Ribambelle et le Centre culturel Jolliet s’associent pour offrir des activités thématiques intéressantes aux enfants. Noël est une autre de ces occasions de réunir les familles et les deux organismes n’ont pas manqué de la souligner.

Le 9 décembre dernier, les jeunes étaient invités à se rendre en matinée au gymnase de l’école Les Rapides. Au nombre de 24, les enfants, qui étaient accompagnés de leurs parents, ont été divisés en deux groupes. Ceux de 6 ans et moins, sous la supervision de La Ribambelle, ont été conviés à faire des bricolages simples et à explorer le contenu des bacs sensoriels laissés à leur disposition. Encadrés par le Centre Jolliet, les jeunes de 7 à 12 ans ont quant à eux fait des bricolages plus élaborés, décoré des biscuits et joué au bingo.

Cette approche a été conçue pour être rassembleuse. « C’est une chance pour les familles qui ont des enfants d’âges différents de venir ensemble », commente Kelsey Sim, adjointe à la coordination des programmes à La Ribambelle et une des organisatrices de l’activité. Ainsi, il n’est plus nécessaire de laisser les uns ou les autres à la maison pendant que quelques enfants s’amusent avec l’un de leurs parents.

Comme c’est le cas pour tout événement de ce genre, la visite du père Noël, recruté par le Centre Jolliet, a constitué un moment fort de la journée. Les cadeaux qui ont alors été remis avaient été achetés par La Ribambelle. Il s’agissait de livres d’un niveau adapté à l’âge des lecteurs, allant de ces bouquins pour les tout-petits associant images et lettres de l’alphabet aux ouvrages contenant des récits ou portant sur les sciences pour les plus grands.

Plusieurs divertissements ont été offerts aux participants. Bricoler le personnage Olaf du film La Reine des neiges a remporté la faveur des bambins tandis que la fabrication d’un bonhomme de neige avec des matériaux divers a été davantage appréciée des plus vieux. Bref, ce fut un bel avant-midi amusant pour tous.

PHOTO (gracieuseté de La Ribambelle): Le père Noël est venu faire son tour.