L’année dernière, la garderie La Ribambelle passait le cap des 30 ans. Comme pour confirmer l’attachement de la communauté à cet organisme francophone et la confiance que lui vouent le ministère de l’Éducation et la Ville de London, La Ribambelle entreprend 2018 sous le signe de l’expansion. En effet, plusieurs projets sont en cours de développement qui permettront aux francophones et francophiles de profiter des services à l’enfance de cette garderie dont les employées conjuguent l’expérience avec la passion.

Ainsi, le 22 janvier prochain, La Ribambelle procédera à l’ouverture de son 9e point de services (son 7e à London) à l’école élémentaire La Pommeraie. Cette garderie est promise à un bel avenir : en se basant sur les estimations de la Ville de London, qui prend en considération le fait que le quartier où elle est située est un nouveau développement habité par de nombreuses jeunes familles, elle devrait comprendre trois groupes de poupons, trois de bambins et trois de préscolaires. Ce développement optimal de ses capacités en fera la plus grande garderie du réseau de La Ribambelle mais cela ne se fera pas du jour au lendemain : « À cause de la pénurie d’éducatrices, on va devoir l’ouvrir graduellement », explique la directrice générale Nicole Blanchette.

Il ne s’agit pas de la seule nouveauté dont peut se targuer l’organisme. Depuis le début du mois, La Ribambelle administre également le centre de littératie familiale situé à l’école élémentaire Académie de la Tamise. Les Centres de formation au rôle parental et de littératie pour les familles, plus simplement nommés ON y va par le gouvernement ontarien, sont financés par les municipalités et c’est en répondant à un appel d’offre de la Ville de London que La Ribambelle s’est vue confiée cette responsabilité.

« Ça fait partie de la nouvelle stratégie du ministère de l’Éducation d’offrir des services aux familles », précise Mme Blanchette. Les centres ON y va offrent des programmes bonifiés tout en conservant les particularités des centres de littératie originels, soit celles d’être des lieux où les parents peuvent se rendre avec leurs enfants de 6 ans et moins pour avoir accès à des animations, ateliers et activités diverses qui permettent aux petits de s’initier à la lecture, d’apprendre les mathématiques, d’élargir leur vocabulaire, etc.

Là ne s’arrête pas l’offre de services de La Ribambelle qui, grâce à un financement supplémentaire de 45 000 $ obtenu de la Ville de London, élargira la gamme de ses programmes aux sept centres de la famille (distincts des centres On y va) qui se trouvent sur le territoire de la municipalité. Des membres du personnel de la garderie organisaient déjà des activités en français dans certains d’entre eux et le succès rencontré a manifestement convaincu la Ville d’offrir le même type d’animations dans tous les centres de la famille.

Autre bonne nouvelle pour La Ribambelle : afin de coordonner ses nombreux programmes hors garderies, l’organisme compte désormais sur Camille Beaulieu à titre de directrice adjointe. Après s’être éclipsée le temps d’un congé de maternité et d’une expérience professionnelle au sein d’une autre organisation, Mme Beaulieu est donc de retour à La Ribambelle où elle est bien connue et où elle a fait ses preuves pendant plusieurs années.

PHOTO : Enfants, parents et éducatrices s’amusent lors d’une activité dans une garderie de La Ribambelle. (Archives L’Action)