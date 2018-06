Le mardi 29 mai, l’école secondaire Père-René-de-Galinée, à Cambridge, accueillait la compétition de robotique ArcelorMittal, du nom de son principal commanditaire, une multinationale de la sidérurgie. Environ 250 jeunes des écoles de tout le Centre-Sud-Ouest de la province ont participé à cette activité qui a débuté en milieu de matinée pour se conclure à 16 h.

Fait intéressant, alors que les compétitions de toutes sortes se déroulent souvent entre élèves d’un même Conseil, celle-ci réunissait au contraire des participants des trois conseils : MonAvenir, Providence et Viamonde. Cela tenait notamment aux commanditaires et organisateurs qui n’étaient pas liés à des écoles en particulier, soit le Mouvement des caisses Desjardins, le fournisseur de produits pédagogiques Brault & Bouthillier, l’organisme Robot ZONE01 qui fait la promotion de la robotique, et Destination Réussite, une initiative du gouvernement ayant pour objectif de diversifier les activités éducatives francophones. Sur le terrain, c’étaient les représentants de ces deux dernières entités qui, avec les enseignants et les bénévoles, coordonnaient la compétition.

Destination Réussite était l’instigateur de l’événement qui n’en était pas à sa première édition. En effet, si le Conseil MonAvenir en avait la gestion cette année, c’est tout simplement parce que c’était son tour d’y pourvoir, les trois Conseils se relayant à ce chapitre. Leur collaboration doit beaucoup au mandat de Destination Réussite qui les rassemble autour de projets communs, souvent en collaboration avec des institutions d’enseignement postsecondaires de langue française, dans le but de promouvoir la francophonie et de faciliter la rétention des jeunes dans le système scolaire francophone.

Dans le cas des tournois de robotique, les partenaires impliqués cherchent à familiariser les élèves avec des métiers et des programmes éducatifs peu connus. Ainsi, les jeunes qui prennent plaisir et qui excellent à coder, à résoudre des problèmes, à assembler des engins et à manier de l’équipement pourront envisager de devenir électricien industriel, programmeur en commande numérique, concepteur et intégrateur de machines-outils, spécialiste de câblage de réseaux, etc.

C’étaient surtout des élèves de 7e et 8e années, divisés en équipes, qui ont participé à cette compétition. Les épreuves portaient des noms qui ne laissent guère deviner leurs particularités techniques mais qui toutes consistaient en l’assemblage d’un robot devant être le plus efficace possible pour remplir une tâche déterminée.

Ainsi, l’épreuve « Feux d’artifice – Débutant » a pour gagnants les équipes des écoles suivantes : la 3e place est allée à Ronald-Marion (Pickering), la 2e à Pape-François (Whitchurch-Stouffville) et la 1re à Père-Philippe-Lamarche (Scarborough). Les vainqueurs de l’épreuve « Feux d’artifice – Avancé » se déclinent comme suit : 3e place à Gaétan-Gervais (Oakville), 2e à Ronald-Marion et 1re à Sainte-Famille (Mississauga).

Pour l’épreuve « SUMO Adrénaline – Débutant », Sainte-Marguerite-d’Youville (Tecumseh) a décroché la 3e place, Étienne-Brûlé (Toronto) la 2e et Monseigneur-de-Laval (Hamilton) la 1re. En ce qui concerne sa variante « Avancé », Saint-Dominique-Savio (Owen Sound) a raflé la 3e place, Toronto-Ouest la 2e et Saint-Charles-Garnier (Whitby) la 1re.

Le classement de l’épreuve « Sous le Goliath » a vu l’école Saint-Dominique-Savio finir en 3e place, l’école Monseigneur-Jean-Noël (Windsor) en 2e et Monseigneur-Augustin-Caron (LaSalle) en 1re. Le Prix de persévérance a quant à lui été remis à des jeunes de l’école Saint-Antoine (Niagara Falls) alors que le Prix du travail d’équipe est allé à l’école Saint-Francis (Tilbury) et le Prix de mérite destiné au personnel enseignant à Stéphanie Gibbs de l’école Père-Philippe-Lamarche.

PHOTO: L’événement a eu lieu dans le gymnase de l’école Père-René-de-Galinée.