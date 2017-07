L’union fait la force : les organismes francophones de Sarnia l’ont compris depuis un moment déjà et toutes les activités faites en commun remportent du succès. C’était le cas avec la fête de la Saint-Jean-Baptiste, célébrée à la paroisse Saint-Thomas-d’Aquin le dimanche 25 juin. Environ 140 personnes y ont participé et, heureusement, les nuages gris qui ont défilé dans le ciel tout l’après-midi ont préféré arroser d’autres localités.

Les Chevaliers de Colomb, le Centre Jolliet, les Dames de Sainte-Anne, le Club La Gaieté, le Centre communautaire francophone, le Réseau-femmes et la garderie La Ribambelle ont contribué chacun à leur façon à la réussite de cette journée orientée vers la famille.

En effet, de nombreux jeux avaient été prévus pour tous les âges. Ainsi, les plus jeunes ont eu l’occasion de jouer au fowling, un sport hybride combinant les quilles et le football. Autre exemple : des adultes ont tenu un tournoi de fer à cheval dont la joute finale a opposé une équipe formée d’enseignants et une autre de Chevaliers de Colomb. C’est cette dernière, composée d’Olier Beaudoin et d’Antonio Godin, qui a remporté le trophée.

La Saint-Jean-Baptiste, c’est aussi l’occasion de faire un bon repas. Beaucoup de nourriture avait été préparée par une équipe dévouée. En matinée, une douzaine de dames se sont activées dans la cuisine de la paroisse pour mettre la dernière touche à des plateaux de fruits et de légumes. De leur côté, les Chevaliers André Moreault, Florian Bronsard, Olier Beaudoin et Antonio Godin s’étaient faits confier la responsabilité du barbecue, un incontournable des activités estivales. Pour compléter le portrait culinaire de la fête, deux gâteaux, l’un aux couleurs du drapeau canadien et l’autre à celles du drapeau franco-ontarien, avaient été commandés.

Outre la nourriture, pour une Saint-Jean réussie, que faut-il? De la musique, bien sûr! La formation BonBonne Musik avait été invitée et sa prestation, livrée en plein air, n’a pas déçu. Et pour mettre un peu de piquant dans le déroulement des célébrations, la possibilité de gagner des prix ne nuit jamais. C’est pourquoi deux tirages moitié-moitié étaient au programme de même que la possibilité de remporter une carte-cadeau de 500 $ en épicerie.

Bref, personne ne s’est ennuyé pendant ces quelques heures de divertissement où toutes les générations se sont trouvées à leur aise.

Photo: C’est à la paroisse Saint-Thomas-d’Aquin que les participants se sont rassemblés. (Crédit: Centre Jolliet)