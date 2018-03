Le 22 mars dernier, à la Table Franco-Info, « il y avait du monde à la messe » comme le dit l’adage populaire. La salle familiale du Centre communautaire régional de London (CCRL) ne suffisant pas pour accueillir les participants, la réunion s’est déplacée à l’arrière de la chapelle Sainte-Marguerite-d’Youville.

Parmi les nouveaux venus, une gestionnaire de la Ville de London, Adrienne Small, était présente pour prendre le pouls des francophones afin d’améliorer l’offre de services municipaux en français. Il va sans dire que la forte participation à la rencontre et l’importance des projets discutés a fait la meilleure des impressions. Mais Mme Small étant attitrée au secteur de la petite enfance, sa visite avait plus spécialement pour but de connaître les priorités de la communauté francophone en cette matière. Comme le résumera Nicole Blanchette, directrice générale de la garderie La Ribambelle, il s’agit de « penser à un système qui fonctionne pour tout le monde, sans barrières politiques et avec un esprit ouvert à la communauté en général ».

Jean-Pierre Cantin, directeur général du CCRL, était comme d’habitude responsable d’un dossier des plus importants, en l’occurrence le Carrefour de santé francophone. Il a fait le point sur ce projet qui regroupe plusieurs organismes unis, depuis la semaine dernière, par une entente de partenariat. Le lancement officiel du Carrefour de santé devrait avoir lieu à la fin d’avril.

M. Cantin s’est à nouveau adressé aux participants à la rencontre pour parler de la planification stratégique. Pour mousser celle-ci, des bannières et des affiches ont été produites et les répondants au sondage en ligne sur le site mavieenfrancais.ca courent désormais la chance de gagner des prix. Qui plus est, le 19 avril prochain, les spécialistes de la firme PGF, auxquels la consultation a été confiée, rencontreront les membres de la Table Franco-Info pour les sonder.

L’argent est, dans le domaine communautaire comme dans tous les autres, le nerf de la guerre et c’est avec soulagement que les participants à la réunion ont appris que l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario avait versé une somme d’environ 70 000 $ pour la planification stratégique de la Table Franco-Info. Autre bonne nouvelle : par le biais du programme provincial PAFO, la Franco-Fête de London de cette année et la Semaine de la francophonie 2019 ont reçu conjointement une subvention de 31 000 $.

L’invitation est lancée aux organismes de s’impliquer dans l’organisation de ces événements. La Franco-Fête aura lieu sur deux jours, les 23 et 24 juin, et plusieurs surprises figurent déjà au programme.

PHOTO: Jean-Pierre Cantin s’adresse aux participants à la rencontre.