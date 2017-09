Pendant la matinée du 21 septembre, des représentants d’une vingtaine d’organismes francophones ont à nouveau afflué dans la salle familiale du Centre communautaire régional de London (CCRL). L’agenda de cette réunion de la Table Franco-Info renouait avec ses préoccupations habituelles après, en août, une parenthèse consacrée à l’ACFO et à un éventuel plan stratégique communautaire.

Les participants se sont d’emblée attardés à un projet d’envergure : l’organisation d’une foire des services en français pour les élèves du secondaire. La mise sur pied de cet évènement n’en est qu’au stade préliminaire mais ses grandes lignes se dégagent déjà. Ainsi, puisque les jeunes connaissent mal l’offre de services en français, il a été décidé qu’ils seraient les premiers bénéficiaires de cette activité. Au contact avec les différents organismes, cela leur donnerait également l’occasion de réfléchir à leur choix de carrière ou au type de bénévolat qu’ils veulent faire, une étape obligée de leurs études au secondaire.

Or, comme les jeunes ne constituent pas le seul public ciblé par les organismes, la foire sera aussi accessible à tous. Elle aura lieu au Citi Plaza, un centre commercial du centre-ville de London, ce qui permettra aux organismes d’entrer en contact avec les passants qui s’y trouvent. La présence d’une chorale ou d’un autre divertissement pourrait servir à attirer leur attention. Qui plus est, l’activité devrait avoir lieu pendant la Semaine nationale de l’immigration francophone, ce qui serait plus pratique au plan logistique et permettrait d’opérer un jumelage avec la programmation destinée aux nouveaux arrivants.

Plusieurs autres dossiers ont occupé la Table lors de cette réunion. Ainsi, une brève mise à jour a été faite en ce qui touche à la situation de ces milliers d’Haïtiens qui se pressent depuis quelques semaines à la frontière. Les ressources mises en place pour ces gens en Ontario sont largement devenues caduques après que le Québec ait repris l’initiative sur cette question.

Un autre point à l’ordre du jour était la fiche Vivre en français. Ce document concis, listant les organismes de langue française de la région, a été créé à la demande de ceux qui s’installent en Ontario. La même formule existe dans d’autres régions. Ces listes seront notamment mises en ligne sur le site web de l’organisme Élargir l’espace francophone et seront distribuées lors des tournées de Destination Canada.

Le processus de planification stratégique a aussi occupé un bon moment de la rencontre. Les sources de financement existantes ont été expliquées en détail. Un autre point qui a été éclairci est celui du lien entre la consultation communautaire que veut faire le CCRL pour son plan stratégique et le même exercice auquel veut s’adonner la Table dans son ensemble.

Comme il serait inutile de faire simultanément deux études portant globalement sur la même chose, il a été décidé qu’une seule consultation serait faite mais qui comprendrait un volet particulier au CCRL et un autre à Franco-Info. Un comité, qui se consacrera à la logistique entourant cette étude, a été formé et est composé de Nicole Blanchette, Nicole Buteau, Jean-Pierre Cantin, Rita Giroux-Patience, Philippe Morin, Natalie Normand de même que Jacques Kenny ou Paul Levac, le représentant de l’Entité 1 restant à déterminer.

Cette réunion de la Table Franco-Info fut aussi l’occasion pour ses membres de témoigner de leur appréciation pour le travail de Christelle Desforges qui doit quitter ses fonctions au Réseau de l’immigration francophone afin d’entreprendre de nouveaux projets à Ottawa. Nicole Buteau lui succédera à la coprésidence de la Table qu’elle occupera conjointement avec Rita Giroux-Patience.

PHOTO : La Table rassemble les organismes de London, Sarnia et de la région environnante.