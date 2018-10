Il y a six mois, les membres du club de l’âge d’or La Gaieté étaient conviés en assemblée générale extraordinaire pour se prononcer sur une question déchirante : la dissolution de l’organisme et son remplacement par un comité du Centre culturel Jolliet qui s’occuperait désormais des activités pour les aînés. C’est à l’unanimité que les membres avaient décidé de faire le grand saut et de confier l’organisation de leurs activités à cet organisme.

Visiblement, la fusion s’est avérée un succès comme l’illustre le souper-partage du samedi 13 octobre. Cela faisait des années que cette rencontre, rééditée à temps régulier, était à l’agenda des aînés francophones de Sarnia et sa formule était ancrée dans les habitudes de plusieurs. Elle consistait en un souper, dont le plat principal était préparé par des bénévoles et les accompagnements par les autres convives. Musique et tirages complétaient le portrait. C’est ce que les participants retrouvent désormais au Centre Jolliet et plus encore.

En effet, l’organisme s’assure que le poids de la planification de la soirée ne repose pas exclusivement sur les épaules des aînés. Deux élèves bénévoles étaient donc présents pour mettre la main à la pâte lors du plus récent souper. Dans la cuisine s’activaient également des habitués, Gaston et Dorothée Croteau ainsi que Diane Lamarche, qui préparaient un repas sur le thème de l’Action de grâce : dinde, pommes de terre en purée, porc, légumes, etc. À cela s’ajoutait une variété de salades et de desserts amenés par les convives. Parmi ces derniers, certains donnaient un coup de main de temps à autre en fonction des besoins.

Depuis la fusion du club de l’âge d’or au Centre Jolliet, les soupers-partage ont acquis une dimension familiale : les personnes âgées demeurent la clientèle-cible de cette activité mais tous sont les bienvenus. Il y avait même une table où les enfants pouvaient s’adonner au dessin. Sans conteste, tous les participants se sont bien amusés dans la salle décorée sur le thème de l’automne et de l’Action de grâce.

D’un organisme à l’autre, les soupers-partage continuent donc de faire des heureux.

PHOTO: Couples, amis et familles se sont rejoints dans la salle du Centre communautaire francophone.