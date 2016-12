Le 17 novembre dernier avait lieu au grand gymnase de l’École secondaire catholique Monseigneur-Bruyère (ESMB) le championnat régional de la Western Ontario Secondary School Athletic Association (WOSSAA) de volley-ball garçons juniors.

C’est un long combat qui a mené l’équipe de l’ESMB sur le podium. D’abord, le vendredi 11 novembre, l’ESMB a remporté le championnat de la ville (3-1) contre la London Christian School au Collège Fanshawe. L’équipe de l’ESMB pour l’événement représentait les équipes simple A.

C’est donc suite à cette victoire que l’équipe de l’ESMB a pu poursuivre sa saison et atteindre le tournoi régional de la WOSSAA qui consiste en un grand championnat provincial (OFSAA) étant réservé aux athlètes de 11e et 12e années. L’ESMB a gagné sans trop de problème la demi-finale de la WOSSAA en trois sets (respectivement 25-18, 25-12 et 25-18) contre la Westminster Secondary School. C’est l’équipe entière qui a contribué à la victoire ultime en étant tous présents.

Enfin, Selon Mme Colleen Nugteren, entraîneure de l’équipe de volley-ball junior garçon de l’ESMB, « c’était un match important et les gars ont bien joué et ont surtout bien représenté l’école ». Les écoles participantes au championnat de la WOSSAA étaient Mgr-Bruyère, Westminster Secondary School, Saint Mary’s District Collegiate Vocational Institute et West Elgin Secondary School.

Félicitations encore aux athlètes de l’ESMB

Julie Allard, éducatrice à l’ESMB.