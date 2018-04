À la mi-mars, la Ville de London avait été éclaboussée par les révélations relatives au problème récurrent de harcèlement entre employés, particulièrement au sein de son service d’incendie. Il avait été alors question d’embaucher une tierce partie pour faire le point sur la situation et trouver des solutions permanentes. C’est maintenant chose faite : l’Hôtel de Ville annonçait le 5 avril que la firme d’avocats Rubin Thomlinson LLP a été choisie pour passer en revue les politiques et les pratiques ayant cours pour contrer le harcèlement, l’intimidation et la discrimination en milieu de travail. Dans le même temps, un processus de plainte temporaire sera mis en place pour ceux qui ne sont pas à l’aise avec l’idée d’utiliser celui existant. Le cabinet Rubin Thomlinson LLP est spécialisé dans ce type de question et possède une solide expérience en la matière. Ses recommandations sont attendues avec intérêt afin que la page soit tournée sur ce problème.

PHOTO : L’hôtel de ville de London