La Liste d’honneur du maire souligne publiquement, en début d’année, le travail et l’engagement communautaire remarquable de certains résidents de London. L’édition 2018 de cet hommage se prépare quelques mois à l’avance, le temps de dresser une liste de candidatures et de procéder à une sélection. Pour ce faire, le public est invité à nominer des gens.

Le processus conduisant à cette reconnaissance officielle est simple et rigoureux. Les nominations sont faites dans l’une ou l’autre des neuf catégories existantes : arts, sports, habitation, sécurité et prévention du crime, personnes avec un handicap, humanitaire, diversité et relations communautaires, patrimoine et, finalement, environnement. Ces catégories correspondent toutes à un comité consultatif de la ville. Ce sont ces comités, composés de gens ayant une connaissance étendue de leurs domaines respectifs et des réalités locales, qui reçoivent et étudient les candidatures.

Les résidents de London ont jusqu’au 30 octobre, à 9 h, pour recommander des personnalités. La sélection se fera dans les deux semaines qui suivront et les citoyens ainsi choisis se feront contacter pour être avisés de la bonne nouvelle et pour que soient fignolés les derniers détails de la cérémonie. Puis, en janvier, lors de la première séance du conseil municipal de l’année, un hommage sera rendu aux récipiendaires de cette distinction qui recevront en cette occasion un certificat en plus d’être invités à un dîner officiel.

Le formulaire de mise en candidature se trouve sur le site web de la Ville. L’essentiel de l’information à fournir consiste en une description du parcours et des réalisations de la personne nominée en ce qui a trait à la catégorie dans laquelle elle est inscrite. La Liste d’honneur du maire existe depuis 1976 et le nombre de catégories s’est peu à peu élargi au fil des ans jusqu’à englober tous les secteurs d’activités dans lesquels la Ville a un rôle à jouer. Mentionnons qu’une personne ayant déjà été honorée ne peut l’être à nouveau.

Voilà donc une belle occasion de faire connaître les francophones méritants, pour peu que quelqu’un en prenne l’initiative. Certains d’entre eux ont déjà eu droit à cet honneur mais il y en a bien plus qui semblent être « passés sous le radar » et dont les réalisations mériteraient pourtant d’être mieux connues.

PHOTO (archive) : C’est à l’hôtel de ville, lors d’une séance du conseil municipal, que se tient chaque année la cérémonie.