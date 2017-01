Après plus d’un an d’attente, l’Académie des habiletés Hockey Canada (AHHC) est finalement en marche à l’école élémentaire et secondaire catholique Saint-Dominique-Savio à Owen Sound.

Au total, 16 élèves (ce qui représente près de 25 % de la clientèle ciblée) de la 4e à la 8e année se sont inscrits, en plus d’un élève effectuant un stage d’études coopératives comme entraîneur de gardien de but.

Au total, 9 des 16 élèves n’ont jamais évolué au sein d’une ligue ou en sont à leur première année sur des patins. Par le biais de l’AHHC, l’entraîneur Sébastien St-Amant estime que « les élèves auront la chance de pratiquer et de développer leurs habiletés de notre sport national dans un contexte scolaire. Nous avons observé chez nos élèves une grande amélioration de leurs habiletés, non seulement chez les débutants, mais chez ceux oeuvrant dans des programmes plus compétitifs ».

« Nous avons créé un programme non seulement de hockey, mais un programme qui va permettre à nos jeunes d’avoir du succès autant sur la glace qu’à l’extérieure, ajoute Marc-André Proulx, entraîneur-chef et l’administrateur de l’AHHC. Nous voulons nous assurer que nous développons la littératie physique et la santé chez nos élèves. »

Quinton Rodgers, élève de 7e année, estime que l’AHHC lui a grandement permis de développer ses habiletés offensives en espace restreint. La preuve : le petit attaquant de puissance a marqué son premier tour du chapeau à la mi-octobre!

Pour Brian Ormsby-Greensides, élève de la 5e année, l’AHHC lui a permis de réaliser un rêve : pratiquer le hockey.

Pour Jamie Nicoll, également en 7e année, l’AHHC lui permet de travailler sur l’attention au détail de son jeu en tant que gardien de but.

Pour Bethany Gunn, 8e année, l’AHHC lui permet « d’apprendre à jouer au hockey et à passer du temps avec ses amis et de rester en bonne forme physique ».

Julie Allard, éducatrice à l’école Mgr-Bruyère