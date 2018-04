La mi-avril a vu se mettre en branle un vaste chantier sur la rue Dundas, dans le centre-ville de London, qui, à terme, sera transformée en « rue flexible ». Ce concept a pour objet de faciliter le voisinage des véhicules, des vélos et des piétons tout en offrant un espace facile à convertir en place publique pour la tenue d’événements d’envergure. Les détails du projet ont été annoncés en novembre dernier et ils se traduisent aujourd’hui par la fermeture, au cours des prochains mois, de la portion de la rue Dundas entre les rues Ridout et Richmond. Les travaux, qui doivent se poursuivre jusqu’à la rue Wellington, seront terminés en 2019 alors que la rue Dundas sera à nouveau en partie fermée pendant quelques mois.

C’est à Amico Infrastructures, une entreprise d’Oldcastle, à proximité de Windsor, que la Ville de London a attribué le contrat de ces travaux en mars dernier. Ces investissements de 27 millions $ ne se traduiront pas uniquement par un changement de design urbanistique mais aussi par la réfection de l’aqueduc, de l’asphalte, des infrastructures électriques, d’éclairage et de signalisation routière. Bien que la rue soit fermée aux voitures et que 11 parcours d’autobus ont dû être modifiés, elle demeure néanmoins ouverte aux piétons, au grand soulagement des commerçants.

L’été au centre-ville de London sera donc caractérisé par le va-et-vient de la machinerie et les bruits de chantier. Pour quel résultat? Outre la modernisation des infrastructures, les trottoirs seront retirés, mettant l’ensemble de la rue au même niveau, et des installations mobiles seront ajoutées pour faciliter la transformation temporaire de la rue en place publique. L’aspect des lieux sera également amélioré.

Qui plus est, sans que cela ne relève du projet Dundas Place, il est intéressant de noter que le collège Fanshawe disposera sous peu d’un campus au 130, rue Dundas, dans le secteur touché par les travaux. Ainsi, dès septembre, l’École de tourisme, d’hôtellerie et d’arts culinaires du collège accueillera ses premiers étudiants dans ses nouveaux locaux aménagés dans l’édifice de l’ancien magasin Kingsmill’s. Environ 1600 étudiants afflueront donc chaque semaine dans le centre-ville avec tout ce que cela sous-entend comme nouvelle clientèle pour les commerces et d’affluence aux activités se tenant sur la place Dundas.

Pour plus de détails sur le déroulement des travaux et la nature du projet de « rue flexible », les internautes peuvent consulter le site dundasplace.ca.