L’optimisme et la curiosité n’étaient jamais bien loin lorsqu’il était question de l’avenir du complexe Kellogg à London. Le voile est désormais levé sur les intentions des promoteurs et ceux-ci ont choisi une option qui passait jusque-là plutôt inaperçue. C’est ainsi que la plus grande partie de l’ancienne usine de céréales sera bientôt transformée en un parc de jeux intérieurs.

Sans surprise, on trouvera également des bureaux dans les bâtiments du site de même que, plus surprenant, une micro-brasserie. Mais c’est sans conteste les jeux qui retiendront l’attention. Avec ses 170 000 pieds carrés, The Factory, comme ce parc d’attractions sera nommé, contiendra le plus grand parcours aérien d’intérieur en Amérique du Nord, avec escalades et tyroliennes. Les bâtiments conserveront leurs caractéristiques visuelles : leur intérieur nu et bétonné demeurera tel quel, d’où le nom adopté par les promoteurs.

Les visiteurs pourront également s’amuser sur des trampolines, s’adonner à des courses sur un circuit de karting, tester leurs habiletés dans des jeux d’évasion, se détendre sur le terrain de mini golf et, finalement, en voir de toutes les couleurs à la salle d’arcade. Quelques autres divertissements loufoques ou emballants se trouveront aussi sur les lieux pour varier encore plus l’offre d’activités. Ainsi, les jeunes enfants ne seront pas en reste puisqu’une aire de jeux simples et sécuritaires sera mise à leur disposition.

Il ne s’agit là que de la première étape, qui devrait être complétée au début de l’année prochaine, d’un plus vaste projet destiné à redonner vie à l’ancienne usine. À terme, des espaces commerciaux, industriels, d’entreposage, etc., devraient s’ajouter. La micro-brasserie Silverstacks se dotera également d’un restaurant lorsque ses installations seront opérationnelles. Bref, ce sera un quartier complet de London qui sera transformé par la nouvelle dynamique commerciale imposée par ces changements majeurs.

Moins de trois ans après sa fermeture, l’immense usine Kellogg est presque prête à accueillir à nouveau des centaines de gens, non pas, cette fois, des travailleurs mais des familles en quête de divertissements. Le parc The Factory devrait être inauguré au début de l’année prochaine.

PHOTO: L’usine telle que vue de Kellogg Lane.