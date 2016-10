L’Université Western a récemment sollicité les services et l’expertise du Carrefour des femmes. En effet, l’organisme a été invité à faire une présentation sur le plan de lutte contre les agressions sexuelles promulgué par le gouvernement ontarien. Les 17 et 18 octobre, les chefs de départements, les cadres, les enseignants et les étudiants ont été conviés à se renseigner à ce sujet auprès de l’équipe du Carrefour qui était de passage sur le campus de l’institution.