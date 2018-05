Le mercredi 16 mai, le Carrefour des femmes tenait à London une activité sur le thème de la fête des Mères coordonnée par Saousan Daouk, intervenante et agente de liaison communautaire. Réunissant 17 participantes au profil culturel des plus variés, la rencontre a constitué en un échange sur le rôle des mères et sur la façon dont elles sont célébrées ici et ailleurs dans le monde.