Le samedi 15 décembre, le Carrefour des femmes conviait ses clientes et leurs amis à passer un après-midi sur le thème du bien-être des femmes. Le temps des Fêtes et l’adieu à 2018 constituaient le prétexte idéal pour se réunir dans une atmosphère décontractée et 26 femmes ont répondu à l’invitation de l’organisme.

Comme bon nombre sont des mères, le Carrefour avait fait appel à des éducatrices du London French Day Care pour garder leurs enfants et c’est ainsi que 22 bambins ont eux aussi passé du bon temps dans un local non loin de celui où se déroulait l’activité pour les adultes. Cette approche s’inscrivait dans la volonté de faire tomber les obstacles à l’intégration sociale des femmes : comme s’occuper de jeunes enfants peut être très prenant, l’organisme a voulu donner une occasion à certaines qui en ont bien besoin de se délester de leurs tâches pendant quelques heures.

Toutes ont donc pu participer à leur aise à la discussion qui s’est ouverte entre les participantes. Après une collation, la musique et la danse ont pris le dessus sur les propos plus sérieux qui avaient précédé et toutes ont pris part aux divertissements.

« On le sait, la période des Fêtes est la plus difficile pour les gens à faible revenu, qui subissent de la violence ou d’autres formes d’injustice », commente la directrice générale du Carrefour, Émilie Crakondji. Bien que les participantes à l’activité n’entrent pas nécessairement toutes dans l’une ou l’autre de ces catégories, il n’en demeure pas moins vrai que ce temps de l’année engendre beaucoup de pression pour que chacune essaie de rendre les autres heureux, ce qui est parfois difficile lorsqu’on peine déjà à prendre soin de soi.

C’est pourquoi la thématique du bien-être tombait à point. Les unes et les autres ont donc échangé sur les soins de la peau et du corps, sur les études et les perspectives de carrière, sur le soutien qu’apporte un réseau social, etc. Les participantes sont reparties très contentes au terme de ces quelques heures de détente et de confidences.

Cette belle activité qui a dépassé les attentes de ses organisatrices a aussi constitué un préambule à une éventuelle relance des cafés-causette. Le Carrefour des femmes a donc conclu 2018 sur une bonne note et entend entreprendre 2019 sous un jour encore meilleur.

PHOTO : Les participantes ont eu l’occasion d’échanger sur le thème du bien-être.