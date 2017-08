Le Carrefour des femmes tenait son premier « Café-causette » à Sarnia le samedi 12 août dernier. Ce lancement s’est avéré un succès : près de 30 femmes de tous âges et origines étaient présentes. Leurs discussions ont porté sur l’égalité des sexes vue sous l’angle familial, culturel, professionnel et religieux. Voilà donc une rencontre sociale qui a permis à chacune de partager ses idées et opinions dans un cadre convivial et de souligner par la même occasion l’inauguration des nouveaux bureaux de l’organisme à Sarnia.