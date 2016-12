Le 10 décembre dernier, le Centre communautaire régional de London (CCRL) tenait sa fête de Noël tant attendue. Année après année, l’organisme surprend la communauté par la qualité de cette célébration du temps des Fêtes et le plaisir que tous ont à y participer.

C’est au Imperio Banquet Hall que l’évènement s’est tenu en soirée, réunissant environ 250 personnes. Ce succès de foule est en partie redevable au Cercle des copains. Ce club social, qui entretient des liens étroits avec le CCRL, a contribué à la vente des billets et à passer le mot pour inviter les gens à venir s’amuser avec la communauté.

La musique est une des composantes majeures du souper des Fêtes. Cette année, elle s’est déclinée en trois volets. Ainsi, un orchestre de style « big band », composé de musiciens de Radio-Canada, a interprété de grands succès francophones. La chanteuse Danielle Grégoire, dont le CCRL a présenté le spectacle-hommage à Ginette Reno plus tôt cette année, s’est aussi jointe à la fête, non pas cette fois pour personnifier la grande interprète québécoise, mais plutôt pour faire découvrir sa véritable voix et le style qui lui est propre. Finalement, DJ Félix, un artiste de London, a fait danser l’assistance avec sa sélection de titres très diversifiés et couvrant toutes les cultures.

Le souper des Fêtes ne s’appelait pas ainsi sans raison : le buffet était à volonté et les convives pouvaient également se servir à un bar-fontaine de punch non alcoolisé. Mais il n’y avait pas qu’avec la nourriture que le CCRL a comblé sa clientèle : de nombreux prix de présence ont fait bien des heureux. Des paniers-cadeaux, des articles de cuisine et de Noël, de gros animaux en peluche, etc. : voilà autant de présents qui ont plu à leurs récipiendaires.

Avec autant de participants, il était aisé de constater que cette fête rejoint l’ensemble de la communauté francophone de London. Qui plus est, ce ne sont pas seulement les bénévoles, employés et administrateurs d’organismes et d’institutions de langue française qui se rassemblent en cette occasion, mais également leurs conjoints, leurs amis, etc. Bref, l’évènement a fait connaître et apprécier la francophonie de London à un large public.