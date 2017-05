Le vendredi 28 avril, le Centre communautaire régional de London (CCRL) et le Cercle des copains invitaient les francophones à se joindre à un « 4 à 8 » au Centre Desloges. Un souper, plusieurs activités et de l’information sur la programmation destinée aux adultes attendaient les participants. La raison de cette célébration? Donner à la communauté une occasion de constater ce que lui apporte l’intégration du Cercle des copains au CCRL.

En effet, en février dernier, lors de son assemblée générale annuelle, le Cercle des copains avait invité ses membres à se prononcer sur la fusion de leur organisme au CCRL. Cette proposition fut acceptée sans heurt et, depuis, des démarches ont été entreprises pour mener à bien ce projet qui devrait être finalisé à la fin de l’été. Le Cercle des copains, devenu un programme du CCRL, disposera des moyens de cet organisme pour poursuivre ses activités et en créer de nouvelles.

Ce « 4 à 8 » printanier a permis aux participants d’avoir un aperçu des avantages de cette nouvelle dynamique. Dans le grand gymnase du Centre Desloges, des kiosques attendaient les visiteurs pour qu’ils puissent en apprendre davantage sur telle et telle activité : club de lecture et Biblio-franco, club de marche, atelier de peinture, etc. Loin d’être confinés à un rôle passif, les participants pouvaient jouer au ping-pong, à la pétanque et à un jeu de lancer de rondelles, sports qui figurent à la programmation du Cercle des copains.

Quant aux organisateurs, ils ont pu tâter le pouls de la communauté en faisant circuler un questionnaire sur les activités préférées de chacun. Qui plus est, pour donner un avant-goût de ce qui pourrait être fait au niveau de l’initiation à la technologie, un domaine jusque-là guère exploré par l’organisme, l’enseignant Robert Lazure et deux de ses élèves de l’école secondaire Monseigneur-Bruyère étaient sur place pour faire une démonstration de l’utilisation d’une imprimante 3D.

Pareil rassemblement ne va pas sans quelque chose à se mettre sous la dent et, pour ce faire, qui d’autre que Lucille Parent pouvait combler les attentes? La responsable des ateliers de cuisine a mis son expertise à contribution en préparant de la dinde fumée, du jambon cuit dans une sauce au sirop d’érable, des crêpes et une confiture maison. Pour ceux qui souhaitaient essayer quelque chose d’un peu plus corsé, Philippe Morin avait mis de côté son titre de chef régional du Collège Boréal pour endosser celui de barman en préparant des cocktails qui ont attisé la curiosité de plus d’un.

En offrant cette activité à la communauté, le Cercle des copains et le CCRL avaient pour objectif de souligner le passage à une nouvelle étape dans leur histoire désormais commune. Pour les deux entités, l’avenir s’annonce prometteur : « Je vois plus de rapprochement parce qu’on va avoir les retraités avec les aînés. C’est notre gros projet : offrir des activités au goût des retraités », affirme Julie Chalykoff, présidente du Cercle des copains. Ce qui était perçu jusque-là comme un club d’aînés deviendra un programme destiné aux adultes d’un certain âge en général. « On veut élargir les horizons dans lesquels on va regrouper ces gens-là », commente à ce propos Jean-Pierre Cantin, directeur général du CCRL, en faisant référence à la plus grande gamme d’activités.

De l’avis de M. Cantin, l’intégration devrait également permettre d’obtenir de nouveaux fonds. Après l’importante subvention reçue pour le Carrefour multiculturel, la prochaine étape sera d’obtenir un appui financier pour les activités destinées aux aînés, retraités et adultes. Ainsi, après les jeunes et les minorités issues de l’immigration, le CCRL complétera l’éventail de sa programmation pour toucher l’ensemble des francophones de tous âges et de toutes origines.

Le moins qu’on puisse dire, c’est que c’est bien parti : plusieurs nouveaux visages se sont mêlés aux habitués des deux organismes lors du « 4 à 8 ». Côté visibilité, voilà donc un objectif d’atteint.

Photo : un souper a accompagné la présentation des activités qui seront offertes.