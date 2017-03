À peine deux jours après avoir décidé de confier la poursuite de son mandat au Centre communautaire régional de London (CCRL), le Cercle des copains tenait une nouvelle activité. Tant que le processus de dissolution ne sera pas complété, les bénévoles continueront à tenir les rênes de l’organisme et à mettre sur pied des activités. C’est ainsi que le 23 février dernier, l’organisme accueillait Paul Savoie et Gabriel Osson, deux auteurs venus parler de leur parcours et offrir un atelier littéraire.

C’est en collaboration avec l’Association des auteures et auteurs de l’Ontario français que cette activité a pu avoir lieu et, du côté du Cercle des copains, grâce au bon travail de Lise Leblanc, qui était responsable d’organiser leur visite. Une quinzaine de participants se sont donc retrouvés à la salle familiale du CCRL pour une journée passée à explorer l’univers littéraire et s’y exercer.

En avant-midi, les deux auteurs ont présenté leur cheminement professionnel. Bien qu’ayant passé l’essentiel de sa carrière en Ontario, Paul Savoie est né au Manitoba. C’est d’ailleurs là, en 1974, qu’il publie son premier recueil de poésie aux Éditions du Blé qu’il avait contribué à fonder la même année, devenant ainsi un des premiers Franco-Manitobains à être publié dans l’Ouest du Canada.

Très prolifique, M. Savoie a publié des dizaines d’ouvrages, alternant les romans, les récits de voyage, les recueils de poésie et les compilations de chansons. Il s’est impliqué au niveau académique et dans l’administration des arts en plus de se faire attribuer plusieurs prix pour ses œuvres.

De son côté, Gabriel Osson est né à Port-au-Prince, en Haïti. Il a passé sa jeunesse à Montréal mais s’est ensuite établi à Toronto. Il est lui aussi actif au sein de la communauté francophone par son engagement auprès de plusieurs organismes. L’écriture n’est pas son seul champ créatif puisqu’il s’adonne également à la peinture et à la sculpture.

Sensible au sort des plus déshérités de son pays d’origine, il a récemment écrit un roman intitulé Hubert le restavèk qui, publié aux Éditions David, est disponible depuis quelques jours. Par le biais de la fiction, l’œuvre lève le voile sur le phénomène des « restavèks », ces centaines de milliers d’enfants qui, sans famille, doivent travailler comme domestiques dans des conditions proches de l’esclavage. Les profits amassés par la vente de ce roman seront remis à des organismes de bienfaisance travaillant auprès des Haïtiens.

Les membres du public avaient de nombreuses questions et ils en avaient autant en après-midi. Après un dîner préparé par Lucille Parent, une autre bénévole du Cercle des copains, le groupe s’est adonné à des exercices d’écriture avec Paul Savoie et Gabriel Osson.

Les participants ont eu à écrire de courts textes portant sur un souvenir d’enfance, une personne qui leur est chère et un évènement qui les a touchés. L’expression des émotions était donc au programme tout comme la description objective des faits. L’atelier était interactif, les participants ayant l’occasion d’échanger sur la littérature en général.

Les deux auteurs ont conclu leur passage à London par une visite de la Biblio-Franco. Nul besoin de dire qu’ils ont été impressionnés par cette bibliothèque communautaire qui fait la fierté du Cercle des copains et qui illustre l’intérêt que ses membres portent à l’endroit des nouveautés littéraires.

Photo: De gauche à droite : Lise Leblanc, responsable de l’activité, l’auteur Paul Savoie, Julie Chalykoff, présidente du Cercle des copains, et l’auteur Gabriel Osson