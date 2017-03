Les 10 membres du club de karaté de London, qui évoluent sous la direction de leur instructrice, Patricia Beauregard, ont bien performé lors du récent tournoi de karaté tenu à Lambeth le 18 février dernier. Cet évènement a permis à plusieurs d’entre eux de remporter des

médailles.

Dans leurs catégories respectives, Nathaniel Galarneau a décroché la 1re place en combat tandis que Lucas Phoenix s’est lui aussi classé 1er en combat en plus d’être 2e en kata. De son côté, Élodie Mathieu a fini 1re en combat, 2e en kata et 2e en kata d’armes. Anthony Galarneau s’est classé 2e en kata d’armes, une catégorie dans laquelle Lucas Furston a fini 1er en plus d’être 2e en combat. Quant à Mikailie Mathieu, ses efforts lui ont valu une 1re place en combat.

Le club compte aussi dans ses rangs Gabby Phoenix, Mark et Kalina Simon-Metchev et Derek Ising (absent sur la photo). Tous se sont illustrés par de belles performances.

Le tournoi regroupait des karatékas venus de Windsor, Sarnia, London, St. Thomas, Cambridge, Kitchener, Waterloo et Toronto. Mme Beauregard est très fière des talents et des prouesses sportives des jeunes qu’elle entraîne aux arts martiaux.