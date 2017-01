Un spectacle pour enfant : voilà une activité qui n’avait pas été vue au Centre Jolliet depuis un bon moment. Le 3 décembre dernier, l’organisme de Sarnia conviait les jeunes francophones à venir assister à la présentation aussi amusante qu’éducative de « Bill Bestiole » et sa ménagerie.

Bill Bestiole, c’est Victor Vermette, un passionné d’entomologie, c’est-à-dire l’étude des insectes. Depuis sa plus tendre enfance, il observe et collectionne ces créatures. « Il n’y a aucun enfant qui est indifférent aux insectes, explique M. Vermette. J’ai gardé cette passion depuis que j’étais petit gars et j’en ai fait mon métier. » C’est ainsi que depuis deux ans, il présente son spectacle de 90 minutes aux quatre coins du pays.

Après un mot de bienvenue de Patrice Dufour, président du Centre Jolliet, Bill Bestiole a entamé sa présentation dans un style décontracté devant la quarantaine de spectateurs. Il a d’abord évoqué les principales caractéristiques des insectes et fait la distinction entre cette classe d’animaux et certains autres êtres vivants qui sont souvent considérés à tort comme en faisant partie.

Il a également expliqué comment distinguer les insectes inoffensifs de ceux qui peuvent se défendre, notamment en piquant. Ainsi, les phasmes ont l’apparence de brindilles pour pouvoir se cacher, car ils ne peuvent attaquer. Les guêpes, par contre, signalent leur capacité à infliger de la douleur en étant facilement reconnaissables par leurs rayures noires et jaunes.

La très grande majorité des insectes sont sans danger pour les humains et peuvent même s’habituer à leur présence. Mais les humains, eux, sont-ils disposés à les côtoyer? Une partie importante de la présentation de Bill Bestiole portait sur les mythes entourant ces animaux et sur le dégoût injustifié qu’ils provoquent.

Ainsi, bien qu’il soit vrai que certaines coquerelles peuvent être nuisibles, la plupart des espèces de cette famille ont un rôle essentiel à jouer dans la nature en la débarrassant de ses corps en décomposition.

Qui plus est, bon nombre d’insectes peuvent être consommés, car bons au goût et riches en protéines : selon Bill Bestiole, pour des raisons économiques et environnementales, ils pourraient remplacer la viande de boeuf à grande échelle dans un futur proche.

Que serait une présentation sur les animaux sans la présence de nombreux spécimens? L’entomologiste disposait d’une caméra qui lui permettait de faire voir sur écran les espèces trop petites pour être vu des membres du public. Mais ceux-ci, les petits comme les grands, ont aussi eu l’occasion de manipuler des scorpions et des tarentules étonnamment dociles.

À la fin, l’assistance a été invitée à jeter un coup d’oeil à d’autres espèces et à poser davantage de questions à Bill Bestiole.