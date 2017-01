Dans le cadre d’un nouveau volet du programme d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, qui aide les nouveaux arrivants francophones à s’établir au Canada, le Collège Boréal de London consulte les jeunes immigrants de la région pour connaître les sujets ou activités pouvant les intéresser afin de mettre sur pied une programmation jeunesse en français.

La première rencontre a eu lieu dans les bureaux du collège le 14 décembre dernier alors que Faïrouze Touni, coordonnatrice du programme des jeunes, et Philippe Morin, chef régional à Boréal, ont accueilli cinq jeunes immigrants pour en discuter et leur demander de faire quelques suggestions.

Parmi les idées ressorties de cette session d’information, des activités physiques leur donneraient l’occasion de rencontrer d’autres jeunes immigrants francophones, par exemple dans le cadre d’un tournoi de soccer contre des francophones du Centre communautaire ou des élèves des écoles de langue française.

Certains aimeraient faire de la danse et de la musique africaine ou jouer au ballon-panier. Ils souhaitent avoir des discussions en français avec d’autres jeunes de la région et suivre des ateliers sur des sujets tels que les risques et dangers de l’internet, le vol d’identité, le bénévolat, l’expression orale, le leadership et la confiance en soi.

D’ailleurs une représentante du Réseau-femmes du Sud-Ouest de l’Ontario a participé à la discussion pour proposer son aide au niveau d’une possible activité de sensibilisation sur des sujets tels que la violence et l’intimidation.

À la suite de ce premier contact, les participants ont décidé que la première activité en janvier portera sur la capacité de parler en public. Mme Touni a demandé à chacun de préparer un discours de deux minutes sur un sujet de leur choix. Ils pourront le pratiquer devant le groupe en janvier et leur présentation pourra être enregistrée afin de leur donner l’occasion de s’améliorer afin de leur donner confiance et de pouvoir bien s’exprimer en public.