Depuis sa fondation, le Collège Boréal a établi partout en province un réseau de campus et de centres d’accès afin de rejoindre les francophones partout où ils se trouvent. Jusqu’à récemment, Sarnia était plus ou moins considérée comme étant dans l’orbite de London où le collège dispose d’une antenne. Mais les deux villes étant séparées par une heure de route, il était plutôt difficile pour la communauté francophone de Sarnia-Lambton de profiter des cours et services de l’institution d’enseignement.

Les choses ont commencé à changer l’automne dernier. L’ACFO de London-Sarnia avait alors perdu ses contrats avec Citoyenneté et Immigration Canada et le ministère s’inquiétait du sort des francophones qui bénéficiaient jusque-là de ses programmes. Le gouvernement a alors approché le Collège Boréal, qui dispose d’une expérience dans ce domaine ailleurs en province, pour prendre la relève. Le Centre communautaire régional de London a hérité de certains programmes tandis que le Collège Boréal a récupéré ceux relatifs à l’établissement des immigrants. Ce contrat avec le gouvernement est d’une durée de trois ans.

Offrant dans un premier temps ces programmes à London, le collège s’est ensuite tourné vers Sarnia pour voir ce qui pourrait y être fait et comment. Des contacts ont été noués avec le YMCA qui offre ces services à une clientèle anglophone. Au milieu du printemps, le Collège Boréal a ouvert un bureau dans l’édifice du YMCA situé au 660, avenue Oakdale. Une travailleuse d’établissement, Mariah Amor, y a été affectée et a noué depuis des contacts avec la communauté, notamment les organismes fréquentés par les immigrants.

« Quand les clients viennent me voir, je commence par une évaluation des besoins », explique Mme Amor. Sa situation professionnelle et familiale, ses compétences linguistiques, son statut au Canada, etc., tout cela est pris en compte. « Je fais le plan d’établissement qui est approuvé par le client », poursuit Mariah Amor et, dépendamment de ce qui est requis, des actions seront posées à court, moyen ou long terme.

Il s’agit pour l’essentiel d’un service d’aiguillage destiné à maximiser l’accès des immigrants francophones de Sarnia-Lambton aux ressources qui leur sont nécessaires. Dans cette région, il est parfois impossible de se faire servir en français de sorte que Mme Amor, qui parle français, anglais et arabe, peut aussi agir comme interprète.

Un grand éventail de services est offert aux clients dont les plus demandés sont ceux relatifs aux changements de statut, tels les réfugiés qui veulent devenir résidents permanents et ces derniers qui souhaitent acquérir la citoyenneté, et ceux ayant trait à l’emploi, en référant les gens aux agences appropriées en fonction de leurs besoins. Qui plus est, un soutien est offert à ceux qui veulent se lancer en affaires, ce qui n’est pas anodin considérant qu’environ un immigrant sur dix, selon Mme Amor, entreprend des démarches pour fonder une entreprise.

Par contre, pour bien délimiter le mandat que s’est donné le collège à Sarnia, mentionnons qu’il n’y offre pas d’enseignement du français ou de l’anglais, de services d’établissement dans les écoles ou de conseils en employabilité.

Chose intéressante, le Collège Boréal offrira dès septembre l’accès à des formations par téléconférence à son bureau de Sarnia. Offerts aux immigrants francophones qualifiés mais ayant besoin d’une mise à jour pour s’adapter au marché de l’emploi ontarien, ces cours peuvent être couplés à un stage. Les deux programmes qui seront dispensées à Sarnia sont : « Formation en santé » ainsi que « Management et leadership ».

Cette formule, qui existe déjà ailleurs, permet au Collège Boréal d’être présent dans les plus petites villes où de grands groupes de clients ne peuvent être formés. La téléconférence donne la chance aux francophones isolés au plan géographique de bénéficier des services et programmes du collège.

Pour contacter Mariah Amor, il suffit de téléphoner au Collège Boréal au 519 451-5194. Bon nombre de clients qui se sont adressés à elle pour se faire aider sur une question en particulier sont retournés la voir pour se faire conseiller sur autre chose, preuve que les besoins sont nombreux, mais aussi que le Collège Boréal y répond avec efficacité.

PHOTO : Le bureau se trouve au YMCA situé au 660, avenue Oakdale