Le Collège Boréal procédait, le 18 mai dernier, à une cérémonie de remise de diplômes au Citi Plaza de London, là où se trouve son centre d’accès. Outre les diplômés, quelques parents et amis et des membres du personnel de l’antenne locale de cette institution, plusieurs dignitaires étaient présents. Vêtues de leur toge protocolaire, les finissantes ont reçu leur diplôme en éducation en services à l’enfance des mains de Daniel Giroux, le président du Collège Boréal. Rose Coly, Nidia Regalado, Felicite Murekerisoni, Martine Franceline Dongmo Epse Nfotabong, Marie-Laurence Cyr, Mvuezolo Mamie Koyongo et Norvege Kibunda Djata ont donc désormais en main ce précieux laissez-passer pour une nouvelle vie professionnelle. Tous les détails dans notre prochaine édition.

Photo : les cérémonies de remises de diplômes sont toujours très solennelles.