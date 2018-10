La France est non seulement représentée au Canada par une ambassade, mais également par cinq consulats situés respectivement à Québec, Montréal, Vancouver, Moncton et Toronto. Ces consulats, chacun responsable d’un grand territoire, ont pour mandat d’offrir certains services aux ressortissants français et d’assurer de mille façons une présence diplomatique de la France dans la vie sociale et économique canadienne.

Marc Trouyet, Consul général de France à Toronto, était de passage dans la région de London les 23 et 24 octobre derniers avec plusieurs points à l’agenda qui illustrent bien la variété de ses champs d’action. L’un d’eux consistait à participer à l’inauguration d’une usine de la firme française Air Liquide à Aylmer, une petite ville au sud-est de London.

Le Groupe Air Liquide est un leader mondial dans la production et la distribution des gaz industriels et dessert une grande variété de secteurs. Cette nouvelle usine, la deuxième en Ontario et la huitième au pays, se spécialise dans la récupération du dioxyde de carbone, un gaz émis par les producteurs d’éthanol, et le transforme en un liquide qui est ensuite utilisé à d’autres fins.

D’une capacité de 300 tonnes par jour, l’usine a représenté un investissement de 30 millions $ et a engendré la création de dizaines d’emplois. Mais plus encore, il s’agit d’un exemple de ce dont l’innovation à la française est capable lorsqu’il s’agit de contribuer, au Canada comme ailleurs, à la création d’une économie faible en carbone, et c’est notamment à ce chapitre que M. Trouyet a tenu à mettre en valeur cette entreprise modèle.

À la variable économique, le Consul général a joint à son passage dans la région la dimension scientifique avec une visite à l’Université Western. En effet, connaître les pratiques les plus récentes en matière d’innovation est un atout pour un diplomate dont les responsabilités, à la jonction de plusieurs domaines d’activités, le mettent en contact avec des professionnels de tous les secteurs.

Ce sont donc les installations du parc scientifique de l’université que Marc Trouyet a découvert tout en rencontrant plusieurs intervenants, histoire de poursuivre un dialogue portant sur les partenariats de recherche. Au centres Collider et Fraunhofer, il s’est plus spécialement renseigné sur les dernières avancées en matière de phases de test de produits industriels. Concourir au développement économique de la région de London-Middlesex en facilitant le transfert de la technologie et du savoir vers les entreprises constitue en effet une des missions de base du parc scientifique de l’Université Western.

Le Canada est un vaste pays et comme la raison d’être d’une représentation diplomatique consiste aussi à servir les ressortissants français où qu’ils soient, Marc Trouyet se déplace de temps à autre sur le territoire qui lui est imparti (Ontario et Manitoba) dans le cadre de « permanences consulaires ». Ceux qui résident loin de Toronto peuvent alors lui confier leur demande de passeport ou lui demander de légaliser une signature, par exemple, et les autres ont l’occasion de s’entretenir avec lui afin d’entreprendre les démarches pour obtenir la nationalité française. Le Consul général s’est livré à pareil exercice à London.

Soucieux d’être accessible et de conserver une proximité avec ses concitoyens, M. Trouyet profite également de ces tournées pour rencontrer, dans un cadre informel et amical, les communautés françaises de son territoire. Dans le cas de la région de London, il s’agit d’une communauté qui s’ignore : la quinzaine de Français qui se sont entretenus avec le Consul général ont été fort surpris d’apprendre qu’ils sont 234 à être inscrits dans les registres du consulat, et il y aurait au moins autant de citoyens français qui résident dans les environs et qui ne sont pas inscrits.

Réuni dans une brasserie, le groupe a bavardé de choses et d’autres avec Marc Trouyet. De manière générale, les gens ont exprimé leur satisfaction quant aux services consulaires. Ils ont aussi confié leur difficulté à faire reconnaître leur diplôme et ont manifesté le désir qu’il y ait davantage d’activités organisées à London pour les ressortissants français.

Verrons-nous un jour les Français de London réunis pour célébrer le 14 juillet? Ce serait un dénouement intéressant à cette visite du Consul général qui aura permis d’illustrer les multiples facettes de la présence de la France dans la région.

PHOTO (Crédit photo : Consulat général de France à Toronto): Le Consul Marc Trouyet entouré de quelques Français établis dans la région