La Section du droit relatif à l’indemnisation des accidentés du travail de l’Association du Barreau de l’Ontario a remis, le 17 novembre dernier à Toronto, le Prix Ron Ellis au Dr Michel Lacerte de London.

Ce prix est remis annuellement pour la contribution et les réalisations exceptionnelles dans le domaine du droit en matière de sécurité professionnelle et d’assurance contre les accidents du travail. M. Lacerte est un leader au niveau de l’éducation sur l’indemnisation relative aux lésions professionnelles.

Originaire de la ville de Québec, quartier Sainte-Foy, Michel Lacerte habite la région depuis 1990. Il est bien connu de la communauté francophone ayant participé activement aux activités de l’ACFO de London-Sarnia il y a plusieurs années. Professeur agrégé au sein du département de médecine physique et réadaptation de la Schulich School of Medicine and Dentistry de l’Université Western Ontario, M. Lacerte est également directeur associé du programme de médecine d’assurance et d’expertise médicolégale de l’Université de Montréal. Ancien président du Rehabilitation Special Interest Group de l’American Academy of Physical Medicine and Rehabilitation Pain, il est aussi conseiller en réadaptation professionnelle et titulaire d’un diplôme d’études supérieures spécialisées en expertise médicolégale de l’Université de Montréal.

« Je ne travaille pas pour recevoir des accolades mais plutôt pour les patients travailleurs que je rencontre chaque jour, explique le Dr Lacerte, et qui ont besoin de mon expertise pour les aider à aller en appel d’une décision défavorable de la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail. J’étais tout de même très heureux d’accepter cet honneur puisque je suis le premier francophone à recevoir ce Prix. »

En 1990, il a piloté l’élaboration du programme de formation en matière d’évaluation non économique des lésions professionnelles de la Commission des accidents du travail. En 2011, il faisait partie d’un groupe d’experts sur la définition de déficience invalidante. En qualité de conseiller en matière de gestion des limitations fonctionnelles et de politiques relatives à la gestion intégrée des soins de santé, il a travaillé auprès de nombreux organismes publics et privés, employeurs, groupes de travailleurs, au pays et à l’étranger.

Il aime s’attaquer à des questions politiques complexes concernant la médecine et la réadaptation et élaborer des instruments analytiques pratiques et des solutions fondées sur des résultats probants. Michel Lacerte a co-rédigé un livre sur la gestion de l’invalidité et trois autres (dont un en français) sur des questions d’ordre médicolégal. Le Dr Lacerte dirige la clinique EMG London où il assure le diagnostic et la gestion médicale de divers symptômes de nature musculo squelettique et neurologique.