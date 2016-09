« Ce matin, alors que nous levons le drapeau vert et blanc, nous reconnaissons la force et l’endurance des francophones de l’Ontario », déclarait la première ministre Kathleen Wynne à la foule rassemblée devant l’Assemblée législative à l’occasion du lever du drapeau franco-ontarien.

Le Jour des Franco-Ontariens est une date de célébration des accomplissements de la communauté francophone et nombreux étaient ceux, vêtus de blanc et de vert, qui s’étaient déplacés pour célébrer leur francophonie.

Parmi les autres dignitaires figuraient la ministre déléguée aux Affaires francophones, Marie-France Lalonde, la députée Gila Martow du Parti conservateur et le député Peter Tabuns du Nouveau Parti démocratique.

C’est l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO) qui avait organisé la cérémonie entourant le lever du drapeau à Queen’s Park. Pour l’occasion, de nombreux élèves des deux conseils scolaires francophones avaient fait le déplacement et s’échangeaient de petits drapeaux franco-ontariens, les joues peinturlurées de vert et de blanc.

Denis Vaillancourt, président de l’AFO, était le maître de cérémonie pour l’événement. Un drapeau qui flottait à travers nombre de régions, car se tenaient quelque 210 cérémonies du drapeau ce jour-là dans la province.

Kathleen Wynne, arborant fièrement un t-shirt vert, est revenue lors d’une allocution en français sur plusieurs décisions gouvernementales impliquant directement la francophonie survenue durant l’année.

La première ministre abordait notamment le sujet brûlant de l’université franco-ontarienne, au lendemain de l’annonce de Dyane Adam, ancienne commissaire aux langues officielles, nommée au poste de présidence du Conseil de planification pour une université de langue française.

Mme Wynne a précisé que « ces mesures permettront de renforcer le solide système de l’enseignement en français ».

Pour sa part, la ministre Lalonde s’est adressée directement aux plus jeunes, les encourageant pour leur tintamarre à venir qui allait les mener jusqu’à l’Hôtel de Ville, au rythme de chants et de tambourins.

« Le lever du drapeau franco-ontarien ici à Toronto est devenu une tradition annuelle qui nous permet de démontrer notre fierté et notre engouement continu », a dit la ministre.

Puis, ensemble, Denis Vaillancourt, Kathleen Wynne et Marie-France Lalonde ont hissé le drapeau franco-ontarien alors que les participants chantaient fièrement l’hymne franco-ontarien.

Laurence Stenvot