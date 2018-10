La présentation du Guide Alto du Sud-Ouest n’est plus à faire. Chaque année, les journaux L’Action et Le Rempart, propriétés des éditions Altomédia, publient une version gratuite et mise à jour de ce répertoire des services en français offerts dans la région. L’automne 2018 ne fait pas exception et un nouveau Guide Alto vient d’être mis en circulation dans les écoles, les organismes et les lieux publics fréquentés par les francophones.

Or, une nouveauté s’y est ajoutée cette année : une trousse d’information pour les nouveaux arrivants de langue française. Produite en partenariat avec le Centre communautaire francophone Windsor-Essex-Kent, ce document constitue les 20 dernières pages du Guide Alto et vise à présenter d’une manière succincte et pratique les services et les réalités socioéconomiques du Sud-Ouest ontarien.

Ainsi, un immigrant issu d’une culture fort différente de celle qui a cours sous nos latitudes et qui peine parfois à s’y retrouver au sein de nos institutions et des diverses facettes de notre système pourra en apprendre davantage sur sa société d’accueil. Les sujets de préoccupation les plus fréquents sont abordés dans la trousse : la reconnaissance des diplômes, le choix d’une école pour les enfants, la recherche d’emploi, l’accès aux soins hospitaliers, le coût de la vie, la fiscalité et les finances personnelles, etc. Qui plus est, une brève description des particularités de chacune des principales villes du territoire est offerte.

Pour l’ensemble des francophones, le Guide Alto demeure un outil commode puisque les organismes, commerces et institutions offrant des services en français y sont listés par champs d’activité avec leurs coordonnées. Plusieurs annonceurs donnent aussi davantage de détails quant à leurs programmes, leur spécialisation, leurs heures d’ouverture, etc. Ce répertoire illustré et en couleurs est également disponible en ligne sur les sites web respectifs de L’Action et du Rempart.

Visibilité : c’est le mot d’ordre chez les organismes. Le Guide Alto du Sud-Ouest est à cet égard une fenêtre ouverte sur la francophonie locale et tant le milieu communautaire que la population en général peut en tirer avantage.