Juste avant les festivités de Pâques, soit les 6 et 7 avril, avait lieu le jeûne solidaire, un événement annuel à l’École secondaire catholique Monseigneur-Bruyère (ESMB).

L’activité a débuté à 14 h 30 le jeudi après les classes autour d’un dîner partage qui avait été préparé par des élèves de la classe de nutrition de Mme Denise Fortin. Donc une excellente participation : 60 élèves de 7e et 8e années.

De plus, cinq élèves de 10e et deux de 9e encadraient les plus jeunes au cours des activités en lien avec les valeurs de catholicité du Conseil scolaire. Ces jeux et ateliers ont été organisés par le club d’unité ESMB qui en a fait la préparation lors de ces dernières rencontres qui ont lieu sur l’heure du dîner.

Malgré la faim qui grattait l’estomac des participants en soirée, tous ont passé la nuit à l’école. Ce sont l’animateur pastoral M. Xavier Manga et l’enseignante Mme Nisrine Trad qui ont chapeauté l’événement. Selon eux, ce fut une très bonne expérience pour les élèves, et ce, pour plusieurs raisons.

« En travaillant en équipe pour les plus jeunes, les plus vieux apprennent à s’occuper d’un groupe tout en prenant des responsabilités, et cela en établissant des règles tout en démontrant le bon exemple par leur comportement », explique Mme Trad.

Finalement, le but ultime de ce jeûne solidaire a été atteint à l’unanimité car, en 25 heures, les élèves ont compris que dans la vie, il est très important d’apprécier ce que l’on a et qu’il ne faut rien prendre pour acquis. Avoir des valeurs est la seule chose qui peut nous mener loin dans la vie.

Enfin, selon les organisateurs, sans l’aide des 10e et de leur dévouement exemplaire, le jeûne solidaire n’aurait pas été une si belle réussite.

En conclusion, Mme Trad encourage les autres élèves de participer et d’en faire autant l’an prochain!