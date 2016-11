Les élèves vivent aujourd’hui à l’ère virtuelle des mondes interactifs du jeu vidéo. Un univers qui a donné un gros coup de vieux au visuel actuel de la télévision.

Cela, le Groupe Média TFO l’a bien intégré et la chaîne lançait jeudi 27 octobre, en grande pompe, une première mondiale en matière de technologie télévisuelle, le Laboratoire d’univers virtuels (LUV).

Une première, notamment, car c’est bien la première fois que le logiciel (dont les codes proviennent de la technologie des jeux vidéo et pour lequel TFO a fait appel à plusieurs entreprises de par le monde pour le mettre sur pied) est appliqué à la diffusion télévisuelle. On passe les détails techniques, mais globalement le LUV c’est un petit peu comme si TFO s’était construit son propre jeu vidéo, grandeur nature – le logiciel peut d’ailleurs s’administrer avec… une manette de jeu vidéo!

Finis les décors, les acteurs évoluent sur un fond vert et font appel à leur imagination et à leur mémoire pour ouvrir des portes… qui n’existent pas. Les caméramans, eux, filment un monde à deux écrans, du réel à l’irréel.

« C’est un moment de virage », annonçait Glenn O’Farrell, président et chef de la direction du Groupe Média TFO. Lancée dans son virage numérique et technologique, TFO cherche à pousser l’innovation le plus loin possible pour se démarquer.

Un pari qui, jusque-là, semble sourire à la chaîne francophone qui, en plus d’avoir signé un accord de collaboration avec la chaîne de télévision publique de Louisiane, a récemment accepté un accord de distribution avec le géant américain de l’apprentissage en ligne PBS Learning

Media.

« TFO transcende les barrières géographiques, numériques et médiatiques », proclamait la ministre déléguée aux Affaires francophones, Marie-France Lalonde, l’une des invitées d’honneur du lancement qui comptait également la ministre de l’Éducation Mitzie Hunter.

Le monde imaginé par TFO est un monde féérique fait de… champignons violets! Rapetisser à la taille d’un lutin, lancer un feu, voler! Rien n’est impossible dans le LUV et l’équipe de Mini TFO s’en donne à cœur joie. Le tout se filme en direct, un bouleversement pour la production audiovisuelle qui n’a plus besoin de passer par la post-production.

Le rendu est une véritable révolution visuelle en ce qui concerne la télévision. Les télé-

spectateurs intègrent un monde tridimensionnel typique de celui des jeux vidéo.

Un monde incroyable qui ramenait les ministres Mitzie Hunter et Marie-France Lalonde en enfance. Ces dernières se faisaient un plaisir de lancer officiellement le LUV entourées de champignons géants et sous un ciel tout rose!

Laurence Stenvot