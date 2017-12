Il fallait remonter 23 ans en arrière pour retrouver pareille fébrilité. Les Mustangs de l’Université Western avaient alors vaincu les Huskies de l’Université de la Saskatchewan par un score de 50 à 40 au match de la Coupe Vanier. Le 25 novembre dernier, ils rééditaient cet exploit contre le Rouge et Or de l’Université Laval par une marque de 39-17, remportant à nouveau le célèbre trophée et gagnant le cœur des résidents de London.

Cinq jours plus tard, l’équipe était accueillie en grande pompe à l’hôtel de ville par le maire Matt Brown. Le proverbial tapis rouge déroulé devant eux, les Mustangs sont arrivés en autobus et M. Brown est allé à leur rencontre pour leur souhaiter la bienvenue et pour ensuite les guider vers la salle du conseil municipal. Les footballeurs étaient accompagnés d’un fort contingent de meneuses de claque qui avaient remporté deux trophées au cours des derniers jours de même que de représentantes de l’équipe féminine de balle-molle, elle aussi championne dans sa catégorie.

De manière générale, l’année 2017 a été fertile en réussites pour l’Université Western au plan sportif. Les athlètes masculins de tennis, de golf et de crosse de même que les joueuses de tennis et les membres des équipes féminines de crosse et d’aviron se sont également illustrés. Au total, cinq titres provinciaux et sept titres nationaux ont été remportés. Toutes ces équipes ont été célébrées à l’occasion d’un défilé sur le campus avec fanfare en tête, à la suite de quoi les Mustangs ont pris le chemin de l’hôtel de ville.

Là les y attendaient le maire, quelques conseillers et employés de l’administration municipale, dont certains avaient pris soin de se parer de violet, la couleur emblématique des équipes sportives de l’université. Dans son allocution, Matt Brown a souligné combien les résidents de la ville étaient enthousiasmés par la réussite de ces athlètes. Il a également fait remarquer combien pareils succès demandaient d’effort et de volonté.

L’entraîneur-chef des Mustangs, Greg Marshall, s’est lui aussi adressé aux athlètes et particulièrement aux footballeurs sous sa direction. Parmi ceux-ci, certains sont originaires d’ailleurs au pays mais la majorité ont passé leur jeunesse à London où ils ont fait leurs études secondaires. M. Marshall a aussi rappelé que ces joueurs s’investissent non seulement dans le sport mais aussi dans les études, et combiner les deux peut être exigeant.

Des certificats d’appréciation ont été remis aux joueurs qui sont ensuite retournés à l’université, question, justement, de se replonger dans leurs livres à l’approche des examens.

Ce passage à l’hôtel de ville n’était qu’un parmi d’autres hommages qui ont été adressés aux conquérants de la Coupe Vanier sur les épaules desquels reposeront désormais de fortes attentes.

PHOTO : Les membres de l’équipe de football de l’Université Western ont été accueillis en héros à l’hôtel de ville.