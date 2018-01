C’est une tradition qui revient chaque année en janvier : le dévoilement de la « Liste d’honneur du maire » est l’occasion pour la Ville de London de mettre en valeur les réalisations de ses résidents les plus méritants. Établie par un comité aviseur, la liste comprend habituellement une dizaine de noms dans diverses catégories.

C’est le mardi 16 janvier que ces personnalités ont été invitées à l’hôtel de ville où le maire Matt Brown les a succinctement présentées à l’assistance tout en remettant à chacune un certificat de félicitations. Parmi les personnes honorées figuraient cette année Émilie Crakondji, directrice générale du Carrefour des femmes, dans la catégorie Sécurité et prévention du crime.

« La catégorie dans laquelle j’ai été nommée, explique la principale intéressée, c’est beaucoup par rapport à notre mandat qui est la lutte contre les agressions sexuelles et les ateliers que l’on fait dans les écoles. » En effet, les champs d’intervention de l’organisme englobent des problématiques très variées qui relèvent du droit criminel. L’expertise du Carrefour des femmes est reconnue par les agences anglophones oeuvrant dans le même domaine et par les gouvernements qui, à London, font souvent appel à sa connaissance des questions touchant notamment les femmes francophones.

La dimension linguistique n’est pas à sous-estimer. Le Carrefour répond à un besoin, celui d’intervenir auprès des femmes de langue française, et il a fallu pour cela que l’organisme fasse sa place au sein d’un environnement majoritairement anglophone. Son développement en a fait un acteur majeur dans la communauté francophone où le Carrefour des femmes est un chef de file en matière de partenariats et d’innovation.

« Je suis contente que ce travail acharné ait porté ses fruits et que ça va continuer », commente Émilie Crakondji qui partage l’hommage rendu à l’hôtel de ville avec son équipe d’hier à aujourd’hui et tous ceux qui l’ont entourée dans son travail.

Les autres personnalités honorées par le maire sont Karen Schuessler, dans la catégorie Arts, pour sa contribution à la scène musicale de la ville; Dharshi Lacey, dans la catégorie Diversité et relations ethniques, pour sa participation à de nombreuses initiatives destinées à rendre London plus accueillante; George Sinclair, dans la catégorie Environnement, reconnaissant en cela son long et fructueux engagement au sein de plusieurs comités; Susan Bentley, dans la catégorie Patrimoine, pour son bénévolat auprès de l’Heritage London Foundation; sœur Delores Brisson, dans la catégorie Habitation, pour les deux maisons d’hébergement qu’elle a fondées; Lina Bowden, dans la catégorie Philanthropie, pour son développement de l’économie sociale; Todd Sargeant et Sigmund Bernat, dans la catégorie Personnes handicapées, pour avoir promu le hockey sur luge, un sport conçu pour ceux qui ne peuvent se servir de leurs jambes; et Tom Partalas, dans la catégorie Sports, pour ses 50 ans d’engagement dans le monde du soccer.

Voilà autant d’exemples à suivre pour les résidents de London!

PHOTO : Émilie Crakondji a reçu un certificat de félicitations de Matt Brown dans le cadre de la cérémonie de la « Liste d’honneur du maire ».