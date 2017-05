Pour une deuxième année consécutive, les Chevaliers de Colomb du conseil francophone Sainte-Marguerite-d’Youville ont préparé un repas pour les résidents du Manoir Ronald McDonald de London. Le samedi 29 avril, une soixantaine de parents et enfants ont pu profiter des talents de cuisinier et de la bonne humeur de ces bénévoles aguerris.

Le Manoir Ronald McDonald est un organisme sans but lucratif dont la raison d’être est d’offrir un logis aux familles qui doivent passer quelques jours loin de la maison pour accompagner un enfant devant recevoir d’importants traitements médicaux. Les Chevaliers de Colomb ont entrepris d’apporter leur soutien, à leur façon, à ces familles tenaillées par l’inquiétude, en leur offrant un repas gratuit. L’année dernière, il s’agissait d’un barbecue. Cette fois, les membres du conseil Sainte-Marguerite-d’Youville se sont levés à l’aurore pour préparer un déjeuner qui n’était pas sans rappeler le menu de la chaîne de restauration rapide à l’origine des Manoirs Ronald McDonald.

En effet, les Chevaliers avaient apporté les ingrédients nécessaires à la préparation de sandwichs de type Œuf McMuffin avec une tranche de jambon Forêt noire. Ils ont utilisé les équipements de cuisson de la cuisine du Manoir mise à leur disposition et tous les résidents ont pu se régaler au cours de la matinée. Qui plus est, les Chevaliers ont également préparé deux douzaines de sandwichs supplémentaires pour ceux qui, à l’hôpital, souhaiteraient se mettre quelque chose sous la dent.

L’aspect le plus visible de ces quelques heures de bénévolat consistait en ces va-et-vient dans la cuisine et dans ce déjeuner qui en a résulté, mais cette initiative avait aussi un objectif plus subtil : offrir un réconfort à ces familles éprouvées en leur montrant que la communauté est avec elles. Cette contribution fut très appréciée de tous et les Chevaliers de Colomb, arborant l’emblème de leur organisme sur leur chandail, ont laissé la meilleure des impressions sur ces familles.

D’ailleurs, cet emblème ne manque jamais de rapprocher les gens et de générer des conversations, les Chevaliers de Colomb ayant une réputation qui les précède. « Tu te fais reconnaître partout à travers le monde avec ça! », fait remarquer Rénald Richer, un membre du conseil Sainte-Marguerite-d’Youville ayant participé à la préparation du déjeuner. Le moins qu’on puisse dire, c’est que les Chevaliers francophones de London auront une fois de plus contribué à affermir cette belle notoriété.

Photo : le Chevalier Steve Newton met la dernière touche à quelques sandwichs.