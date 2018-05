En août 2017, le sort de l’ancienne usine Kellogg, à London, était rendu public : la plus grande partie du bâtiment, renommé The Factory, deviendra un parc d’amusement intérieur avec parcours aériens, murs d’escalade, tyroliennes, trampolines, jeux d’évasion, etc. Aucune date précise n’a été dévoilée pour son ouverture qui devrait cependant avoir lieu en 2018 assurent les promoteurs. Or, un nouvel ajout devrait rehausser encore plus la popularité du site : le Musée des enfants prévoit en effet y déménager au cours des prochaines années.

L’institution qui, depuis 1982, loge au 21, route Wharncliffe Sud, a annoncé mardi le 15 mai son intention de se relocaliser au 4e étage du 100, Kellogg Lane. Le déménagement ne se fera pas de sitôt car des travaux considérables devront être faits dans l’ancienne usine pour y accommoder le musée. Qui plus est, l’institution prévoit demander la contribution des résidents de London, en particulier les plus jeunes d’entre eux, pour ce qui touche au design du futur musée.

Le Musée des enfants accueille chaque année environ 80 000 visiteurs. Il est attendu que cette affluence augmente à son nouvel emplacement considérant l’achalandage qui régnera au parc The Factory. La combinaison entre un lieu de divertissement et d’un espace consacré à l’apprentissage sous le signe de l’amusement est en effet des plus prometteuses et des plus logiques, puisque tous deux s’adressent en somme au même public.

L’immeuble qui abrite présentement le Musée des enfants avait été vendu à l’homme d’affaires Shmuel Farhi en 2014. Le Musée louait depuis ces locaux en attendant de trouver un nouvel endroit, ce qui est maintenant chose faite. Jusqu’à présent, la Ville de London ne s’est pas engagée à aider l’institution à assumer les coûts de ce déménagement. Il faut dire cependant que le palier municipal, comme les gouvernements fédéral et provincial, subventionne le musée qui vit aussi de frais d’admission, de dons, de cotisations, etc.

Ce n’est pas demain la veille que les nouveaux locaux du Musée des enfants seront inaugurés au parc The Factory mais le concept suscite déjà beaucoup d’intérêt. Voilà donc un projet intéressant qui, lorsqu’il se concrétisera, fera autant la joie des enfants que des parents!

PHOTO : Le hall central du Musée des enfants (archives L’Action)