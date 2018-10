Connaissez-vous le « pickleball »? Ce sport ressemble de près au tennis tout en étant moins exigeant au niveau physique, de sorte que les personnes âgées peuvent s’y adonner facilement. Mais attention! Que l’on ne s’imagine pas qu’il s’agit d’une activité de tout repos! Les joueurs se dépensent beaucoup sur le terrain et le pickleball est reconnu pour être un sport des plus sains pour qui souhaite demeurer en forme. À London, les vendredis à 18 h 30 et les dimanches à 16 h, les aînés francophones ont l’occasion de s’y adonner au Centre Desloges. Cette initiative du Carrefour des adultes et aînés francophones permet également à chacun de passer du temps entre amis et de nouer des liens avec les autres membres de la communauté.