L’histoire de la ville de St. Thomas est intimement liée à l’industrie ferroviaire et cela se reflète dans une infrastructure qu’il est difficile de ne pas remarquer : l’imposant pont de la Michigan Central Railway. Construit en 1929, il enjambe une vallée située dans l’ouest de la municipalité. Alors qu’il a déjà servi au passage d’une cinquantaine de trains par jour, il est aujourd’hui désaffecté. Cependant, ce n’est qu’une question de temps avant que le pont ne se voit conférer une nouvelle vocation.

En effet, un collectif d’amateurs d’histoire nommé On Track St. Thomas, présidé par Serge Lavoie, a entrepris de transformer cette structure en parc. En effet, large de 9 mètres et long de 260 mètres, le pont a assez de superficie pour que l’on puisse le transformer en espace multifonctions. Une terrasse de bois en recouvrirait la surface qui serait décorée d’arbres et de fleurs et où se trouveraient des bancs et des œuvres d’art. L’endroit serait idéal pour les promeneurs et les cyclistes et constituerait également un lieu de rassemblement, que ce soit, par exemples, pour des festivals ou des activités sociales. Dans tous les cas, les utilisateurs du pont disposeraient d’une vue imprenable sur la région.

C’est M. Lavoie, un résident de St. Thomas, qui a eu cette idée en 2010. « Je m’intéresse à l’héritage local, explique-t-il. Je suis à ma retraite et je recherche toujours des projets pour la communauté et celui-là m’intéressait beaucoup. » Comme le précise Serge Lavoie, il n’est pas le seul à se passionner pour l’histoire et à vouloir mettre en valeur le passé de la ville, tant pour les résidents que pour les touristes : « C’est toute la communauté qui veut partager et sauver ces artéfacts. »

Le conseil municipal n’était néanmoins pas très chaud à l’idée de se lancer dans ce projet lorsque Serge Lavoie a commencé à en faire la promotion. M. Lavoie s’est alors tourné vers On Track St. Thomas, un organisme sans but lucratif fondé en 1994 et dont le mandat est de mettre en valeur le patrimoine ferroviaire de la ville. L’association fut de son côté des plus réceptives à l’idée de réaliser ce projet de parc surélevé et en pilote la mise en œuvre depuis 2013, soit depuis qu’elle a fait l’acquisition du pont grâce à des dons du public. L’année dernière, il a été décidé que l’ouverture officielle devrait avoir lieu en 2017 à l’occasion du 150e anniversaire de la Confédération.

L’aménagement de la structure commencera en avril et la moitié du parc devrait être ouverte au public dès le 27 août, date d’un pique-nique qui en marquera l’inauguration. Une montée longue de 500 mètres, accessible aux personnes à mobilité réduite, sera également bâtie pour lier le pont aux rues du voisinage.

On Track fait présentement appel à la population pour commanditer les rénovations qui suivront sur l’autre moitié de la structure. L’ensemble des travaux devraient être complétés l’an prochain. À long terme, certains rêvent déjà d’une piste cyclable qui s’étirerait du parc surélevé jusqu’à Tilbury, 120 km plus loin. Celle-ci pourrait voir le jour d’ici trois ou quatre ans. D’ici là, les activités ne manqueront pas sur le pont : M. Lavoie fait remarquer qu’il commence déjà à être contacté par des gens désireux d’y organiser quelque chose. Ainsi, des classes de yoga et de tai-chi pourraient s’y dérouler dès cette année.

La majorité des gens réalisent l’importance de préserver le patrimoine historique. C’est lorsque vient le temps de conférer un usage moderne à ce patrimoine que les problèmes se posent. Ce projet de parc surélevé, original et rassembleur, est tombé à point nommé pour donner une seconde vie à ce célèbre pont de la Michigan Central Railway et constitue en cela un exemple brillant d’aménagement touristique.