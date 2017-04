Ce vendredi 24 mars a eu lieu au Collège Boréal de London une séance d’information pour les employeurs intitulée « Accéder aux talents bilingues locaux et internationaux, aujourd’hui et demain ». Ce petit-déjeuner était organisé en partenariat avec le Réseau de soutien à l’immigration francophone du Centre-Sud-Ouest de l’Ontario, le Collège Boréal, la London Economic Development Corporation, l’Ambassade du Canada à Paris, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) avec l’appui de la Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA).

À cette occasion, une vingtaine de participants issus du secteur privé (employeurs), de la Ville de London, d’organismes à but non lucratif et de développement économique ont reçu des renseignements ciblés sur le marché du travail, les opportunités et le support disponibles pour le recrutement local et international de professionnels francophones ou bilingues qualifiés et sur le système Entrée express.

Philippe Morin, chef régional du Collège Boréal de London et Christelle Desforges, agente de projet au Réseau de soutien à l’immigration francophone du Centre-Sud-Ouest de l’Ontario ont souhaité la bienvenue aux invités, ont parlé du statut bilingue de la Ville de London et ont souligné l’importance d’atteindre les cibles respectives en terme d’attraction et de recrutement d’immigrants économiques francophones.

Jean-Pierre Cantin, co-président du Conseil local de planification en matière d›emploi a donné un aperçu des secteurs économiques en demande ainsi que l’opportunité que représente l’immigration pour le développement de la main d’œuvre dans la région de London. Une présentation sur les services d’employabilité offerts aux employeurs par Jamie Burns, prospectrice en emploi au Collège Boréal, a suivi.

La délégation formée de Caroline Guimond, ministre-conseillère (Migration), Ambassade du Canada à Paris, Louise Van Winkle, responsable de la promotion francophone et des services d’immigration de l’Ambassade du Canada à Paris et Veronica Coulter, conseillère (Immigration), Ambassade du Canada à Rabat, a présenté les programmes et le soutien disponibles pour les employeurs canadiens voulant accéder aux talents internationaux dans certains pays francophones. Les présentatrices ont mis l’accent sur les avantages du programme Mobilité francophone, exemption d’étude d’impact sur le marché du travail (EIMT) et l’initiative Destination Canada.

Steven Owen, agent de liaison avec les employeurs chez Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, a apporté des précisions sur le système Entrée Express qui permet aux employeurs d’avoir accès à un bassin de candidats internationaux qualifiés pouvant répondre à leurs besoins en main-d’œuvre.

Finalement, Robert Collins, de la London Economic Development Corporation, a remercié les participants en soulignant l’importance de la collaboration pour le développement d’une communauté accueillante comme celle de London et a conclu la session par une vidéo promotionnelle de la ville pour une meilleure attraction des immigrants à l’échelle internationale.

