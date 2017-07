Le Réseau-femmes tenait, le mercredi 28 juin à Sarnia et le lendemain à London, deux Entre nous sur des thèmes positifs. Les Entre nous sont des rencontres mensuelles organisées par l’organisme pour donner l’occasion aux participantes d’échanger sur divers sujets qui les touchent ou qui, de manière générale, concernent la condition féminine.

À Sarnia, Marie Benae, qui remplace temporairement l’intervenante Nathalie Ouattara, a animé les discussions portant sur l’optimisme face aux peurs et aux défis. C’est au centre communautaire Lochiel, où se trouvent les bureaux du Réseau-femmes, que les participantes avaient été invitées à se réunir.

La thématique les interpelait toutes, chacune à sa façon. Pour faire face aux défis et aux obstacles que la vie réserve, une bonne dose d’optimisme et de détermination est souvent nécessaire et les participantes ont partagé leurs expériences à cet égard. Pour certaines, immigrer au Canada, avec toutes les ruptures que cela comprend, a été une expérience riche en leçons de courage. Pour d’autres, c’est l’isolement qui rend l’adoption d’une attitude positive nécessaire.

À London, l’intervenante Sara Salem avait de son côté préparé une activité sur l’estime de soi. En effet, les échecs et les ennuis du quotidien peuvent souvent entraîner quelqu’un à oublier ses réalisations et ses mérites. L’atelier avait donc pour but de rappeler aux participantes ce dont elles peuvent être fières.

Chacune s’était fait remettre une boîte et des fiches sur lesquelles elles pouvaient écrire leurs réponses aux questions qui étaient posées. Il leur était demandé de décrire leurs points forts, de donner un exemple d’influence positive qu’elles ont eu sur quelqu’un, de raconter un évènement à l’occasion duquel elles ont dépassé les attentes, etc. Ces fiches étaient ensuite déposées dans leur boîte qu’elles pouvaient garder et qui constituera, dans les moments de découragement, un rappel de leur valeur et de leurs capacités.

Le Réseau-femmes ne fait pas relâche pendant la belle saison puisqu’il y aura des Entre nous en juillet et août. C’est donc un rendez-vous pour les femmes francophones désirant socialiser en toute convivialité autours de sujets parfois légers, parfois graves, mais toujours intéressants.

Photo : le groupe de Sarnia.