Le vendredi 27 avril, le Réseau-femmes organisait à London un atelier « Entre nous » en deux volets. Les participantes, rassemblées dans la salle familiale du Centre communautaire régional de London (CCRL), se sont penchées sur deux variables susceptibles d’influencer la santé et le bien-être.

L’atelier a d’abord reposé entre les mains de Noha Elsheikh, navigatrice du système de santé mentale et de toxicomanie des Services de toxicomanie de Thames Valley. Le thème de sa présentation? L’anxiété : ses causes, ses conséquences et la manière de la contrôler. Mme Elsheikh a décrit les réactions communes face au stress et à la peur, les distorsions cognitives qui leur sont associées, les techniques pour mieux gérer ces états psychiques, les moyens de créer une façon de penser qui soit à l’épreuve du stress, etc.

Le deuxième volet de l’atelier avait été confié à Isabelle Scott, qui jusqu’à récemment travaillait pour le Réseau-femmes et qui, manifestement, n’a pas pu résister à l’envie de renouer avec les « Entre nous », cette fois par le biais du bénévolat. Abordant un sujet qu’elle connaît bien pour le mettre en pratique dans sa vie de tous les jours, Mme Scott a présenté des alternatives naturelles à certains produits manufacturés et qui peuvent être faits à la maison : baume à lèvres, sels de bain, lotion pour le corps, etc. Les participantes ont eu l’occasion de concocter ces produits avec le matériel mis à leur disposition.

Un don de 1000 $ de la pharmacie Shoppers destiné à soutenir les initiatives de sensibilisation à la santé mentale des femmes a permis de bonifier l’activité de diverses façons. Une quinzaine de participantes ont eu ainsi l’occasion de nouer des liens d’amitié autour de cette rencontre conviviale qui a réuni des habituées des « Entre nous » autant que des nouvelles venues. C’étaient, pour la plupart, des femmes issues de l’immigration qui ont répondu à l’invitation de Sara Salem, l’intervenante de l’organisme affectée à London, qui dresse un bilan positif de cette activité ayant suscité beaucoup d’intérêt.

La santé mentale et le bien-être des femmes devraient également être au cœur du prochain atelier qui se tiendra, sauf imprévu, à la fin du mois de mai. Mais quelle qu’en soit la thématique, les « Entre nous » du Réseau-femmes sont toujours une occasion de socialiser et d’acquérir de nouvelles connaissances.

PHOTO : L’atelier s’est tenu dans la salle familiale du CCRL.