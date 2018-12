C’est un des événements les plus attendus de l’année. Le samedi 8 décembre, le Centre communautaire régional de London accueillait pour une seconde année consécutive à l’hôtel DoubleTree by Hilton un nombre imposant de participants à sa célébration du temps des Fêtes. Comme on ne change pas une formule gagnante, l’assistance a retrouvé une atmosphère et une programmation qui lui étaient familières.

Il en était ainsi du souper, copieux à souhait de l’entrée au dessert, avec les employés de la cuisine qui découpaient la viande devant les convives. L’ensemble Trinity Blue, avec Marcel Brissette et Scott Scherer, assurait pendant ce temps l’ambiance musicale. La vente de billets allait bon train de table en table pour donner la chance à tous de remporter l’un des nombreux prix.

Livres, centre de table, jouets pour enfant, etc. : il y avait de quoi susciter la convoitise de chacun. Les « gros » prix, en particulier, étaient des plus intéressants pour la plupart des participants. Le vin était à l’honneur, notamment avec une caisse de 12 bouteilles de La Quercia Montepulciano D’Abruzzo 2015 d’une valeur de 250 $. Les mélomanes se sont sans doute croisés les doigts lors du tirage pour pouvoir repartir avec les deux haut-parleurs Bluetooth sans fil Sony valant 120 $ tandis que les cuisiniers dans l’âme penchaient plutôt pour le batteur sur socle KitchenAid d’une valeur de 580 $.

En milieu de soirée, DJ UnPier s’est imposé comme le roi de la fête avec sa sélection de chansons qui n’ont pas mis de temps à faire en sorte que tous se lèvent de sa chaise. En effet, en un clin d’oeil, la piste de danse était remplie et, visiblement, personne n’avait la moindre hésitation à faire voir ses talents de danseur.

La soirée était encore jeune à ce moment et un « bar à nachos » allait bientôt drainer une partie des participants désireux de manger une bouchée avant de poursuivre la fête de plus belle. Lorsque plus tard la masse des participants a pris le chemin de la sortie, tous étaient dus pour une bonne nuit de sommeil qu’ils ont peut-être passée à rêver du prochain souper des Fêtes.

PHOTO : Le souper des Fêtes du CCRL est toujours un succès de foule.