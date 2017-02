Le 23 janvier dernier, le club de l’âge d’or La Gaieté, à Sarnia, tenait son premier souper-partage de l’année. L’activité est une des plus courues de l’organisme et consiste en un repas dont le plat principal est préparé par l’exécutif tandis que les accompagnements, tels que la salade, le dessert, etc., sont cuisinés et apportés par les autres participants.

C’est ainsi que 46 convives se sont rassemblés dans la salle paroissiale Saint-Thomas-d’Aquin pour socialiser et s’amuser. Une leçon de danse en ligne, donnée par Dorothée Croteau, a égayé l’assistance. Un trio de musiciens, composé de Wayne Leguay, Ronald Lamarche et Marcel Lajoie, a ensuite pris la relève. M. Lajoie a en cette occasion interprété des chansons traditionnelles transmises dans sa famille.

Ce souper-partage se voulait une façon de souligner la nouvelle année mais aussi le 150e anniversaire de la Confédération. En effet, la Fédération des aînés et des retraités francophones de l’Ontario (FARFO) incite ses membres à se mettre de la partie en ce qui touche aux diverses célébrations qui ponctueront 2017. La FARFO prévoit même publier un livre documentant les activités que les clubs de l’âge d’or francophones organiseront pour fêter les 150 ans du Canada. À cet effet, le club La Gaieté fera parvenir des photos et de l’information à la FARFO pour que ses activités figurent dans ce livre.

Le prochain souper-partage aura lieu le 4 mars à l’occasion de la Semaine française à Sarnia. Les membres du Centre Jolliet, des Chevaliers de Colomb, du Réseau-femmes et de quelques autres organismes se joindront aux aînés pour ce qui promet d’être une activité des plus agréables et haute en couleur. Ce sera en effet sous de thème de la « soirée d’antan » que le club La Gaieté conviera la communauté.

Comme on peut le constater, les aînés de langue française demeurent très actifs et contribuent à la vitalité de la francophonie locale tout en mettant en contact les divers organismes qui la constituent.