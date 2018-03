Le 23 février dernier, à London, le service d’employabilité Options Emploi, attaché au Collège Boréal, s’associait à ACCES Employment pour offrir une séance de Speed Mentoring en français. Ce concept, développé par ACCES Employment, a non seulement permis aux participants de nouer des contacts avec des employeurs de la région, mais leur a aussi donné l’occasion de se former à des approches efficaces pour faire leur marque dans le marché compétitif de la recherche d’emploi.

Cette activité s’adressait aux nouveaux arrivants de langue française et dix ont répondu à l’invitation. Du côté des employeurs, sept ont accepté d’offrir du mentorat et du même coup de lier connaissance avec des professionnels de leur domaine. Les employeurs représentés étaient très diversifiés : Carrefour des femmes du Sud-Ouest de l’Ontario, Sykes Assistance Services, Marriott Hotels, Canaccede Financial Group, etc.

Mais qu’est-ce que le Speed Mentoring? Dans un premier temps, les chercheurs d’emploi participent à un atelier au cours duquel ils apprennent des stratégies de réseautage pour connaître le succès dans les marchés de l’emploi ouvert et caché. Ils sont aussi formés afin que se développent leurs aptitudes pour être convaincants en entrevue.

Puis, dans un deuxième temps, chaque postulant rencontre un à un les employeurs, passant 10 minutes avec chacun. Ces professionnels peuvent ainsi se présenter, s’informer sur l’entreprise ou l’organisme, s’enquérir de la qualité de leur curriculum vitae, etc. Le Speed Mentoring leur permet donc de faire une pierre, deux coups : rencontrer des gens avec qui ils pourraient peut-être travailler et obtenir d’eux des rétroactions pour améliorer leur présentation en vue d’éventuelles entrevues.

« Pour plusieurs des nouveaux arrivants participants, cet événement était leur première occasion de se retrouver face à face avec des employeurs locaux et nous espérons que cette expérience leur sera bénéfique dans leur préparation à l’emploi », affirme Carole Alain, prospectrice au Collège Boréal. Les participants dressent eux aussi un bilan positif de cette journée : « Ce fut une expérience instructive et enrichissante grâce aux conseils et instructions dont les généreux mentors ont bien voulu nous faire profiter. Je salue cette initiative qui encourage la rencontre de chercheurs d’emploi avec de potentiels employeurs », a ainsi commenté Gueye Aliou, l’un des nouveaux arrivants ayant bénéficié de cette activité.

Il peut sembler étonnant, en cette époque de communication multiforme, qu’un employeur et un chercheur d’emploi faits l’un pour l’autre aient parfois du mal à entrer en contact. C’est pourtant encore le cas et des concepts tel le Speed Mentoring répondent à un besoin bien réel et les nouveaux arrivants qui en ont fait l’expérience à London peuvent en témoigner.

PHOTO : Les chercheurs d’emploi passaient 10 minutes avec chaque employeur.