Le Financial Times est un journal influent à l’échelle internationale qui focalise sur les questions économiques et le monde des affaires. Une des ses divisions, le fDi Magazine (dont l’acronyme signifie « foreign direct investment »), publie un rapport annuel intitulé American Cities of the Future. Il s’agit d’un classement des meilleures villes dans les Amériques quant à certains critères qui vont du capital humain au potentiel économique.

Dans l’édition de cette année, publiée en avril, Sarnia s’est hissée au 8e rang dans la catégorie des « micro-cités » pour sa convivialité à l’endroit des entreprises. Considérant le sérieux de cette publication et sa renommée dans les cercles des décideurs, il s’agit d’une excellente publicité pour la ville.

Il faut dire que Sarnia dispose de bonnes infrastructures, d’un collège et d’un parc de recherches universitaire qui sont tous deux ouverts aux entreprises et que sa taxe sur les corporations y est moindre qu’ailleurs en Ontario. La ville se démarque également par sa forte collaboration entre son secteur public, ses institutions d’enseignements et les investisseurs pour mener à bien divers grands projets. Qui plus est, la région de Sarnia-Lambton est un haut lieu de l’industrie pétrochimique avec tout ce que cela implique comme activités connexes.

Mais Sarnia n’est pas la seule municipalité ontarienne à avoir obtenu un bon classement dans l’une ou l’autre des catégories, bien au contraire. L’auteure du rapport souligne d’ailleurs que les changements les plus notables de cette année résident dans l’amélioration du positionnement des villes canadiennes.

Le Sud-Ouest ontarien fait bonne figure. Ainsi, dans sa catégorie et pour le même critère, Sarnia était devancée, en 7e position, par Chatham-Kent. Dans la catégorie « petite ville », Windsor s’est retrouvée en 1re position pour le critère de la convivialité envers les entreprises. London s’est quant à elle classée au 6e rang pour le même critère parmi les « villes de taille moyenne » et a également décroché une 6e place en ce qui touche aux stratégies pour attirer des investissements directs étrangers.

L’étude sur laquelle se base le rapport a été faite auprès de 428 villes réparties en catégories de taille. Cinq critères ont été analysés et chacun à partir de nombreuses variables.

Photo : l’hôtel de ville de Sarnia.