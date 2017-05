Du 6 au 9 juillet prochain, le parc Victoria, à London, sera à nouveau envahi par des dizaines de musiciens et chanteurs et par une foule nombreuse venue s’y amuser et découvrir les talents d’ici et d’ailleurs. Le Sunfest rassemblera encore une fois les curieux et les passionnés de musique du monde pour une 23e année qui promet d’être pleine de surprises.

C’est d’ailleurs là la grande qualité de ce festival : selon Alfredo Caxaj, directeur général et artistique de l’événement, environ 90 % des artistes qui s’y produisent n’y ont jamais participé auparavant. Bon nombre n’ont même jamais donné de spectacle au Canada, en tout cas pas à London. C’est dire la belle occasion représentée par le Sunfest de découvrir des répertoires inédits.

C’est ce que les plus fervents amateurs de musique ont pu réaliser lors du dévoilement de la programmation du festival, le 11 mai dernier, au Jack Richardson London Music Hall of Fame. Réunis dans ce convivial centre d’interprétation rendant hommage aux meilleurs artisans de la musique que la ville ait connus, les participants ont d’abord noué connaissance en mangeant une bouchée et en écoutant une formation jazz invitée à mettre de l’ambiance. Le maire de London, Matt Brown, s’est ensuite adressé à l’assistance pour souligner toute la valeur du Sunfest qui attire des festivaliers de partout dans le Sud-Ouest et même au-delà. Il a profité de son passage au micro pour féliciter les organisateurs et commanditaires.

D’autres interventions et des projections de vidéos ont ponctué l’événement mais c’est le discours d’Alfredo Caxaj qui a été au centre de l’activité. Le fondateur du Sunfest a raconté comment London a évolué et est devenue plus multiculturelle au fil des ans, une tendance dans laquelle le festival se fond à merveille.

Cette grande célébration de la musique, où l’on trouve une communion d’esprit et de plaisir entre les participants, se distingue aussi par la diversité et la qualité de sa programmation. Comme l’a rappelé M. Caxaj, le festival ne dépend pas d’artistes connus pour survivre car la population sait qu’elle aura droit à de bons spectacles, peu importe les chanteurs et musiciens sur scène.

Cette constante se reflète dans la programmation 2017. Côté international, tous les continents sont représentés. Les formations Tanghetto, Gustavito, Bixiga 70, Juana Fe et Bareto transporteront les visiteurs aux quatre coins de l’Amérique du Sud. Les groupes Djmawi Africa, Gabacho Maroc, Neema Children’s Choir et Black Umfolosi feront découvrir la variété musicale de l’Afrique noire et arabe. Wör, Marutyri, Korrontzi, ODE et Dakha Brakha présenteront un cocktail de chansons européennes d’hier à aujourd’hui. De leur côté, Delgres et Chouk Bwa Libete feront vibrer le public aux rythmes des Antilles tandis que Coreyah offrira un aperçu de la culture coréenne moderne et ancienne.

En cette année du 150e anniversaire de la Confédération, les organisateurs ont tenu à ce que le Canada soit représenté d’un océan à l’autre. En ce qui touche à la francophonie, Christine Tassan et les Imposteures, groupe de jazz manouche aux harmonies inventives, viendra égayer l’atmosphère.

Quel plus puissant vecteur pour rassembler les gens que la musique? En juillet prochain, c’est au parc Victoria que les mélomanes ont rendez-vous pour trois jours de découvertes.

Photo : plusieurs passionnés de musique se sont rassemblés pour l’événement.