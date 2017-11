Noël, c’est en novembre que ça se prépare. Et pour ceux qui ne l’auraient pas compris, un petit tour dans les commerces les rappellera à l’ordre. Magasiner, décorer, préparer l’accueil de la famille pour les uns ou un voyage à l’étranger pour les autres, il y a de quoi se tenir occupé. Pour les lecteurs en général et ceux de London en particulier, voici quelques astuces à garder en tête et évènements à surveiller.

Au cours des prochaines semaines, alors que les commerçants chercheront à faire le plus d’argent possible, les consommateurs avisés essaieront plutôt d’en dépenser juste assez pour satisfaire leurs goûts et leurs obligations. Ce ne sont pas les ressources qui manquent pour économiser et celle qui s’impose d’emblée est de faire appel à internet. À ce propos, la Protection du consommateur de l’Ontario rappelle les droits de la clientèle et les précautions qu’elle doit prendre pour acheter en ligne.

Ainsi, l’entreprise doit divulguer certains renseignements aux consommateurs avant qu’une transaction ne soit conclue. Lors d’un achat sur internet, c’est souvent sur la page de confirmation, où les caractéristiques de l’achat sont récapitulées avant qu’il ne soit effectué, que se trouve ces renseignements : nom et coordonnées de l’entreprise, description précise de la marchandise, modalités du mode de paiement, prix et données relatives aux taxes, frais d’expédition, droits de douane, etc. Les informations requises diffèrent selon qu’il s’agit d’un bien ou d’un service.

L’entreprise doit remettre au client une copie de la convention électronique dans les 15 jours suivant l’achat. Rappelons que les achats en ligne de moins de 50 $ ne sont pas couverts par la Loi sur la protection du consommateur.

Pour magasiner sur internet en toute sécurité, il est recommandé de vérifier la réputation d’une entreprise ou d’un produit en consultant les critiques qui ont été formulées à son endroit. Là ne s’arrête pas les conseils de la Protection du consommateur de l’Ontario qui incite aussi à vérifier si le site web de l’entreprise fournit ses coordonnées et les moyens de la contacter. S’assurer qu’il existe une façon de déposer plainte, prêter attention aux détails dans la description du produit, payer par l’intermédiaire d’un site et d’un serveur sécurisé, veiller à ce que le produit réponde aux normes de sécurité canadienne, etc., sont d’autres responsabilités qui incombent à l’internaute.

Même si acheter en ligne permet d’économiser, cela ne dispense pas du conseil qui est répété année après année sur toutes les tribunes : établir un budget. Cette approche va de pair avec les autres astuces telles que de faire une liste, de ne pas trop attendre pour magasiner, de chercher les aubaines, etc.

Mais les cadeaux dûment emballés et mis sous le sapin ne sont pas les seuls présents qui peuvent être offerts. Pourquoi pas un spectacle? Le site londontourism.ca synthétise toute l’information quant aux concerts, pièces de théâtre, numéros de danse et autres divertissements. La scène culturelle de London est foisonnante et il y a du choix en toutes saisons, y compris à l’approche des Fêtes, une thématique qui inspire d’ailleurs plusieurs spectacles.

Sur ce site, on trouve également des activités interactives s’adressant à toutes les générations. Le thème de Noël se fera de plus en plus présent au cours des prochaines semaines. Entre autres activités familiales, le défilé du père Noël le 25 novembre, le passage du Train des Fêtes du Canadien Pacifique le 29 novembre, les balades en carriole au Village des Pionniers pendant les deux premières fins de semaine de décembre et l’illumination du parc Victoria les soirs de décembre, sont quelques idées de sorties permettant de se mettre dans l’ambiance des Fêtes tout en prenant l’air.

Ce ne sont donc pas les occasions qui manquent de souligner Noël par une escapade culturelle ou sportive ou un cadeau qui restera dans les mémoires.